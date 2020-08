Οι The Who εγκαινιάζουν σειρά με σπάνια πλάνα από συναυλίες τους

Σπάνια πλάνα από τις συναυλίες των The Who έρχονται για πρώτη φορά στις οθόνες μας.

Οι The Who εγκαινιάζουν τη σειρά «Join Together @ Home on YouTube».

Για να μετριάσουν την απογοήτευση των φανατικών θαυμαστών τους, καθώς λόγω της πανδημίας υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για περιοδεία, οι The Who ετοίμασαν μια μίνι σειρά που θα προβληθεί στο επίσημο κανάλι τους στο YouTube.

Επί έξι εβδομάδες, το βρετανικό rock συγκρότημα θα παρουσιάζει live και σπάνια πλάνα, μικρά βίντεο και άλλο υλικό, με κορύφωση ένα απόσπασμα από ένα show που δεν είχε δει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η σειρά ξεκίνησε το Σάββατο 8 Αυγούστου με πέντε τραγούδια από το show των The Who στο «Shea Stadium» το 1982, μια συναυλία στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

Την πρεμιέρα της σειράς προλόγισε ένα αποκλειστικό clip από τον Roger Daltrey, συνιδρυτή και κεντρικό τραγουδιστή των The Whο.

Τα βίντεο θα προβληθούν δωρεάν μέσα από τη συνεργασία των The Who και της Eagle Rock Entertainment, αλλά οι θεατές θα ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε δωρεές στις οργανώσεις Teenage Cancer Trust και Teen Cancer America για να προσφέρουν βοήθεια στους εφήβους που παλεύουν με τον καρκίνο.

Προς το παρόν, η μπάντα δεν έχει ενημερώσει για τα βίντεο τα οποία θα παρουσιαστούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς.