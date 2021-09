The Weeknd: Ξέσπασε σε δάκρυα παραλαμβάνοντας το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Quincy Jones»

Ο The Weeknd δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο The Weeknd, η H.E.R., η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Motown Records, Ethiopia Habtemariam και οι δικηγόροι Dina LaPolt και Ben Crump ήταν μεταξύ των τιμώμενων προσώπων στα πρώτα ετήσια βραβεία Music in Action Awards του Black Music Action Coalition.

Ο Καναδός τραγουδιστής παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Quincy Jones» και στη συγκινητική ομιλία του εξήγησε ότι θρυλικός μουσικός παραγωγός Quincy Jones αποτέλεσε για εκείνον έμπνευση στις αρχές της καριέρας του.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο The Weeknd δεν κατάφερε να ελέγξει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε δάκρυα όταν θυμήθηκε την πρώτη φορά που συνάντησε τον Quincy Jones.

«Για την ακρίβεια γνώρισα για πρώτη φορά τον Quincy Jones στο Λας Βέγκας πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο 31χρονος τραγουδιστής μετά την προβολή ενός βίντεο με τον ίδιο τον Jones.

«Ήρθε σε μία από τις εμφανίσεις που έκανα σε clubs και όταν κατέβηκα από τη σκηνή, με περίμενε στο πλάι. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που τον συνάντησα και υπήρχαν θαυμαστές στην άλλη πλευρά που φώναζαν και προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή μου, αλλά εγώ ήμουν τόσο συγκεντρωμένος σε αυτόν», περιέγραψε.

Εκείνη τη στιγμή ο Quincy Jones έδωσε στον The Weeknd ένα μάθημα που θα θυμόταν για πάντα.

«Μου είπε: “Πήγαινε στους θαυμαστές, πήγαινε να βγάλεις φωτογραφίες, να υπογράψεις αυτόγραφα και εγώ θα είμαι ακόμα εδώ και θα περιμένω. Απλά είναι πιο σημαντικοί”. Και αυτό μου έμεινε μέχρι σήμερα», αποκάλυψε ο αστέρας της μουσικής.

«Εκείνη τη στιγμή μου έδωσε ένα μάθημα ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους και ότι το να ανταποδίδεις είναι πάντα καλύτερο από το να παίρνεις», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο The Weeknd χαρακτήρισε το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Quincy Jones», ενώ σκούπιζε τα δάκρυά του, ως το «καλύτερο βραβείο που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, το ορκίζομαι».

Τα Music in Action Awards σημείωσαν ότι ο The Weeknd τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο της διοργάνωσης επειδή χρησιμοποίησε την ιδιότητά του για να «επιστήσει την προσοχή στη φυλετική και κοινωνική αδικία και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο».