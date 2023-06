Ο The Weeknd κυκλοφορεί τρία νέα τραγούδια από το «The Idol»

Ο The Weeknd προσθέτει άλλα τρία κομμάτια στο παζλ.

Όπως είθισται κάθε εβδομάδα, ο The Weeknd μοιράστηκε άλλη μία σειρά τραγουδιών που αρχικά παρουσιάστηκαν στην πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά του «The Idol», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Lily-Rose Depp.

Αυτή την εβδομάδα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα τραγούδια από το τρίτο επεισόδιο της σειράς του HBO, στα οποία περιλαμβάνονται το «A Lesser Man» και το «Take Me Back» από τον The Weeknd, καθώς και το «Get It B4» από τον Γκανέζο – Αμερικανό τραγουδιστή Moses Sumney.

Την περασμένη εβδομάδα, ο The Weeknd, μοιράστηκε μια πιανιστική εκδοχή του «Family», η οποία ηχογραφήθηκε από την ηθοποιό και πιανίστρια Suzanna Son. Επιπλέον, οι θαυμαστές του άκουσαν για πρώτη φορά και το «Devil’s Paradise», ένα τραγούδι που επιμελήθηκε ο τακτικός συνεργάτης του Καναδού τραγουδιστή, Mike Dean.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Moses Sumney, Suzanna Son και ο Mike Dean συμμετέχουν στο εντυπωσιακό καστ του «The Idol», το οποίο περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως η Jennie των BLACKPINK, ο Troye Sivan, ο Eli Roth, ο Dan Levy και άλλους.

Πριν από δύο εβδομάδες, είχε προηγηθεί το «The Lure (Main Theme)», ένα κατά κύριο λόγο ορχηστρικό κομμάτι σε παραγωγή του The Weeknd και του Mike Dean, που επενδύει τους τίτλους έναρξης του «The Idol».

Το «The Lure» συνοδευόταν από το «World Class Sinner / I’m A Freak», το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε στη σειρά η πρωταγωνίστρια Lily-Rose Depp.

Ένα άλλο τραγούδι που περιλαμβάνεται στο soundtrack του «The Idol» είναι η συνεργασία του The Weeknd και του Future στο «Double Fantasy», το οποίο αποκαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου Απριλίου και έδωσε την πρώτη γεύση από τη μουσική της σειράς.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του «The Idol» στην τηλεοπτικό αέρα του HBO και στην υπηρεσία streaming Max, ο The Weeknd κυκλοφόρησε για τις ανάγκες της σειράς την ηχηρή συνεργασία του με τη Madonna και τον Playboi Carti στο single «Popular».

Το ολοκληρωμένο άλμπουμ με το soundtrack της σειράς, «The Idol Vol. 1», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου.

Ο The Weeknd μίλησε για την έμπνευσή του για το soundtrack του «The Idol» σε συνέντευξή του στο περιοδικό Interview νωρίτερα φέτος.

«Έχω εμπνευστεί από το “The Wall” και το “Purple Rain”. Αλλά ακόμα και από ταινίες όπως το “Shaft”, η μουσική κυριολεκτικά αφηγείται την ιστορία της ταινίας. Θέλω όμως να το πάω στο επόμενο επίπεδο. Θέλω να προκαλέσω τον εαυτό μου και νιώθω ότι, ως μουσικός, είμαι καλύτερος από ποτέ», δήλωσε.

The Weeknd – «A Lesser Man»

The Weeknd – «Take Me Back»

Moses Sumney – «Get It B4»