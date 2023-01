The Weeknd: Το trailer για το video του «Is There Someone Else?» από το «Dawn FM»

Δείτε τα πρώτα πλάνα από το music video του The Weeknd για το «Is There Someone Else?».

Ο The Weeknd έχει μεγάλα σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Για να γιορτάσει την επέτειο του ενός έτους από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του, «Dawn FM», ο 32χρονος τραγουδιστής σκοπεύει να παρουσιάσει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Is There Someone Else?» το Σάββατο 7 Ιανουαρίου.

Ο The Weeknd επιβεβαίωσε την είδηση, την οποία είχε προαναγγείλει λίγες ημέρες νωρίτερα, δημοσιεύοντας ένα teaser για το music video του «Is There Someone Else?» στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«“Is There Someone Else?”. Το βίντεο κυκλοφορεί στην επέτειο του ενός έτους από το “Dawn FM”… Επιστροφή σε αυτό», έγραψε στο μήνυμά του.

Στο trailer, ο The Weeknd και μία γυναίκα κρατιούνται από το χέρι καθώς μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα με θέα στην πόλη, ενώ παράλληλα περνούν από την οθόνη αναμνήσεις από μία καυτή φωτογράφιση με εσώρουχα.

Στο τέλος, ο Καναδός τραγουδιστής πιάνει μία ανατριχιαστικά ρεαλιστική μάσκα ενός ανθρώπινου προσώπου.

Is There Someone Else? Video drops on the 1 year anniversary of Dawn Fm … back at it 📈📈📈 pic.twitter.com/fvo2Tiqj8c — The Weeknd (@theweeknd) January 4, 2023

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο The Weeknd αποκάλυψε άλλο ένα απόσπασμα από το μουσικό βίντεο για το «Is There Someone Else?». Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται με την ίδια ανατριχιαστική μάσκα να παρακολουθεί πλάνα της ίδιας γυναίκας με εσώρουχα.

«Το “Dawn FM” γίνεται ενός αυτή την εβδομάδα», σημείωσε τότε στη λεζάντα του βίντεο.

Το «Dawn FM» κυκλοφόρησε στις 7 Ιανουαρίου και έκανε στο Νο. 2 του Billboard 200. Ο The Weeknd ένωσε τις δυνάμεις του στο άλμπουμ με ένα ευρύ φάσμα συνεργατών, όπως οι Jim Carrey, Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones και Josh Safdie.

Ο The Weeknd φημίζεται για τα ψυχεδελικά και πειραματικά μουσικό βίντεο, ειδικά όσον αφορά τα τραγούδια του άλμπουμ «Dawn FM».

Το βίντεο για το «Out Of Time», για παράδειγμα, ακολουθεί τον The Weeknd σε ένα ρομαντικό ραντεβού με τη HoYeon Jung του «Squid Game», το οποίο καταλήγει σε έναν τρομακτικό εφιάλτη, με τον Jim Carrey να κάνει μία σύντομη εμφάνιση παίζοντας έναν χειρουργό που κάνει μεταμόσχευση προσώπου στον τραγουδιστή.

Και στο «Sacrifice», ο The Weeknd δένεται με τη βία σε μία περιστρεφόμενη αποκρυφιστική πλατφόρμα από μία ομάδα τρομακτικών ανθρώπων που φορούν όλοι μαύρα και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.