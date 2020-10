The Weeknd: Το video για το «Too Late» δίνει συνέχεια στο saga του «After Hours»

Το video για το «Too Late» βρίσκει τον The Weeknd να παίζει με την ιδέα των αρρωστημένων φαντασιώσεων.

Ο The Weeknd δίνει συνέχεια στο οπτικοακουστικό saga του άλμπουμ «After Hours» με το music video για το τραγούδι «Too Late».

Η ιστορία που ξεκίνησε από τα video για το «Heartless» και το «Blinding Lights» και συνεχίστηκε στο «After Hours», το «Until I Bleed Out» και το «In Your Eyes», προχωρά τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.

Το music video για το «Too Late» διαδραματίζεται στο πρωινό μετά την αιματοβαμμένη βραδιά του «In Your Eyes», όπου η αινιγματική περσόνα του The Weeknd αποκεφαλίζεται από τη γυναίκα που κυνηγούσε.

Δύο μυστηριώδεις γυναίκες με επιδέσμους στα κεφάλια και τις μύτες τους βρίσκουν εγκαταλελειμμένο στο δρόμο το κεφάλι του The Weeknd και αφού διαπιστώνουν την ταυτότητά του, παίρνουν μαζί τους τη μακάβρια ανακάλυψη.

Στη συνέχεια κατευθύνονται σε μία πολυτελή βίλα για να διασκεδάσουν και να χορέψουν με το αποτρόπαιο εύρημα.

Η διασκέδαση συνεχίζεται με έναν καλλίγραμμο χορευτή στο πρόσωπο του οποίου οι δύο γυναίκες φαντασιώνονται τον The Weeknd. Τελικά ο χορευτής έχει την ίδια τραγική μοίρα με την περσόνα του The Weeknd και καταλήγει δολοφονημένος, με τις δύο γυναίκες να βλέπουν ακόμα στα μάτια του τον τραγουδιστή και να ικανοποιούν την πιο αρρωστημένη φαντασία τους.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα music videos από το «After Hours», τη σκηνοθεσία για το «Too Late» ανέλαβε το δίδυμο των Cliqua.