Ο The Weeknd κυκλοφορεί τo mixtape «Thursday» για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming

Το «Thursday» κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου 2011.

Ο The Weeknd δημοσίευσε για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming το δεύτερο mixtape του, με τίτλο «Thursday», προς τιμήν της συμπλήρωσης δέκα ετών από την κυκλοφορία του το 2011.

Ο Καναδός σούπερ σταρ αποκάλυψε ότι η αρχική έκδοση του mixtape των εννέα τραγουδιών είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, με soundtrack το ομώνυμο τραγούδι του «Thursday», στο οποίο πολύχρωμα μπαλόνια ξεχύνονται έξω από μια πόρτα.

Το «Thursday» είναι ένα από τα τρία mixtapes που συνθέτουν την περίφημη συλλογή «Trilogy» του 2012.

Τον προηγούμενο ο Μάρτιο ο The Weeknd κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ψηφιακά το πρώτο mixtape της τριλογίας, το «House of Balloons» με αφορμή τη δέκατη επέτειο από την κυκλοφορία του.

Αν συνεχιστεί το μοτίβο για την ολοκλήρωση της αρχικής τριλογίας, η πλήρη έκδοση του mixtape «Echoes of Silence» προβλέπεται να δημοσιευθεί στις υπηρεσίες streaming στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το «Thursday» κυκλοφόρησε ως δωρεάν download από την επίσημη ιστοσελίδα του The Weeknd στις 18 Αυγούστου 2011, ανάμεσα στα mixtapes «House Οf Balloons» και «Echoes Οf Silence» που όρισαν το είδος της εναλλακτικής R&B της τελευταίας δεκαετίας.

Το μοναδικό single που προωθήθηκε από το mixtape «Thursday» ήταν το «The Zone», στο οποίο συμμετείχε ο Drake.

Περίπου την ίδια εποχή, ο ράπερ συνεργάστηκε με τον The Weeknd στο τραγούδι «Crew Love» του άλμπουμ του «Take Care» (2011), ενώ ο τραγουδιστής του «Blinding Lights» συνυπέγραψε τόσο το «Crew Love» όσο και τα τραγούδια «Shot for Me», «Cameras / Good Ones Go Interlude», «Practice» και «The Ride» του άλμπουμ.

Το «Thursday» διέθετε ένα αντισυμβατικό και ποικιλόμορφο μουσικό στυλ, που άντλησε επιρροές από downtempo, dubstep, dream pop, hip-hop, rock και reggae μουσική.

Το mixtape περιείχε παρόμοια θέματα με τις προηγούμενες δουλειές του The Weeknd, εξερευνώντας τη χρήση ναρκωτικών, τη ζωή ελευθέρων ηθών και τις εμπειρίες του τραγουδιστή με τον έρωτα και τη νεοαποκτηθείσα φήμη.

Το «Thursday» ήταν η απόλυτη μορφή απόδρασης για την οποία τόσοι πολλοί από εμάς καταφεύγουν στη μουσική.