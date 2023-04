The Weeknd: Το «The Idol» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών

Στις Κάννες θα προβληθεί η νέα σειρά του The Weeknd.

Η νέα τηλεοπτική σειρά «The Idol» του The Weeknd πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο προσεχές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το «The Idol» είναι ένα από τα τέσσερα έργα που θα προβληθούν εκτός του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

Ο The Weeknd έχει δημιουργήσει το «The Idol» σε συνεργασία με τον δημιουργό του «Euphoria», Sam Levinson και τον Reza Fahim.

Διαφήμιση

Στη σειρά, η οποία θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα προβληθεί στο HBO, πρωταγωνιστούν ο The Weeknd και η Lily-Rose Depp.

Το «The Idol» ακολουθεί την επίδοξη pop ονόματι Jocelyn (Lily-Rose Depp) καθώς προσπαθεί να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει ως η μεγαλύτερη και πιο σέξι pop star στην Αμερική. Τα πάθη της αναζωπυρώνονται από τον Tedros (The Weeknd), έναν ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων με βρώμικο παρελθόν.

«Η ερωτική της αφύπνιση θα την οδηγήσει σε νέα ένδοξα ύψη ή στα πιο βαθιά και σκοτεινά βάθη της ψυχής της;», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο «The Idol» συμμετέχουν επίσης ο Troye Sivan και η Jennie των BLACKPINK. Το καστ της σειράς συμπληρώνουν οι Dan Levy, Hank Azaria, Jane Adams, Suzanna Son, Eli Roth, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey, Moses Sumney και η εκλιπούσα Anne Heche.

Οι άλλες τρεις επιλογές εκτός συναγωνισμού, δηλαδή έργα που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ των Καννών αλλά δεν θα διαγωνιστούν για βραβεία, είναι το «Indiana Jones and The Dial of Destiny» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου) του James Mangold, το «COBWEB» του Kim Jee-woon και το «Killers of the Flower Moon» του Martin Scorsese.

Δεν είναι γνωστό πόσα επεισόδια του «The Idol» θα προβληθούν για πρώτη φορά στις Κάννες.

Το «The Idol», το οποίο περιγράφεται ως η «πιο βρώμικη ιστορία αγάπης όλων των εποχών» σε ένα από τα τελευταία trailer του, βρίσκεται στα σκαριά από το 2021 και φέρεται να έχει υποστεί αρκετές καθυστερήσεις και αλλαγές στο προσωπικό.

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα επεισόδια απορρίφθηκαν, γράφτηκαν ξανά και γυρίστηκαν από την αρχή, από τη στιγμή που η αρχική σκηνοθέτης της σειράς, Amy Seimetz, απομακρύνθηκε ξαφνικά τον Απρίλιο του 2022.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα ανοίξει με την προβολή της δραματικής ταινίας εποχής «Jeanne du Barry» της Maiwenn με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp.

Ο Ruben Östlund, ο Σουηδός σκηνοθέτης που έχει κερδίσει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα για το «The Square» και το «Triangle of Sadness», θα προεδρεύσει της επιτροπής του διαγωνισμού.