Ο The Weeknd θα κυκλοφορήσει νέα μουσική για το «Avatar: The Way Of Water»

Το τραγούδι του The Weeknd θα κυκλοφορήσει παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας.

Ο The Weeknd αναμένεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική για την πολυαναμενόμενη επερχόμενη ταινία «Avatar: The Way Of Water» του James Cameron.

Στους λογαριασμούς του The Weeknd στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκε μία αινιγματική ανάρτηση με ένα teaser διάρκειας 12 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανίζεται ένα μπλε «Α» με ένα πουλί στο κέντρο, ενώ ακούγεται παράλληλα ένα απόσπασμα από τη μουσική ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού.

Ο The Weeknd έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης την ημερομηνία «16/12/22», η οποία εμφανίζεται και στις επόμενες στιγμές του βίντεο.

Στις 16 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από την Disney στους αμερικανικούς κινηματογράφους το «Avatar: The Way Of Water» (στην Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου) και την ίδια ημέρα φαίνεται ότι αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και το νέο τραγούδι του The Weeknd για την ταινία.

«Avatar: The Way Of Water x The Weeknd», έγραψε λίγο αργότερα ο επίσημος λογαριασμός του «Avatar» στο Twitter, επιβεβαιώνοντας τη σύμπραξη των δύο πλευρών.

Ο παραγωγός της ταινίας, Jon Landau, ανάρτησε επίσης μια φωτογραφία του με τον The Weeknd και έγραψε: «Όπως λένε οι Na’vi: “Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar”… Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Avatar».

Το «Avatar: The Way Of Water» κυκλοφορεί 13 χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Avatar», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2009. Όπως και στην πρώτη ταινία – καθώς και στις επόμενες τρεις ταινίες της σειράς που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης, το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή υπογράφει ο James Cameron.

Ο Cameron χαρακτήρισε πρόσφατα «πολύ ακριβή» την ταινία, ενώ οι ειδικοί της κινηματογραφικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι το κόστος παραγωγής του «Avatar: The Way Of Water» κυμάνθηκε περίπου μεταξύ 350 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που το καθιστά με ευκολία μία από τις ακριβότερες ταινίες όλων των εποχών.

Το πρώτο «Avatar» έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, καταγράφοντας έσοδα ύψους 2,92 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ έλαβε επίσης εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε τρία βραβεία: για την Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση, την Καλύτερη Φωτογραφία και τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ.

Η τελευταία προσωπική κυκλοφορία του The Weeknd σε επίπεδο μουσικής ήταν το άλμπουμ «Dawn FM», το οποίο αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο.