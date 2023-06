Ο The Weeknd θα αποκαλύψει «σύντομα» τον τίτλο του νέου άλμπου του

Ο The Weeknd ετοιμάζει το τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας που ξεκίνησε με το «After Hours» και συνεχίστηκε με το «Dawn FM».

Ο The Weeknd ανέφερε ότι ο τίτλος του τρίτου άλμπουμ της τελευταίας τριλογίας του πρόκειται να αποκαλυφθεί «σύντομα».

Ο Καναδός τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Abel Tesfaye, βάζει τις τελευταίες πινελιές στον διάδοχο του «After Hours» του 2020 και του «Dawn FM» του 2022 και όπως δήλωσε σε μία νέα συνέντευξή του στο Variety, θα μοιραστεί σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

«Τελειώνω το τρίτο μέρος αυτού του saga, αυτής της τριλογίας. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί σύντομα, αλλά δεν θα ονομάζεται όπως νομίζουν μερικοί θαυμαστές ότι θα ονομάζεται», είπε ο The Weeknd.

Διαφήμιση

«Αυτός που νομίζουν ότι θα είναι ο τίτλος είναι στην πραγματικότητα ένα τραγούδι στο άλμπουμ, αλλά δεν είναι αυτός ο πραγματικός τίτλος του άλμπουμ. Οπότε απλά θα πω μόνο αυτό», πρόσθεσε, χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε ποιον πιθανολογούμενο τίτλο αναφέρεται.

Παράλληλα με την προβολή της νέας τηλεοπτικής σειράς του «The Idol», ο The Weeknd συνεχίζει αυτή τη στιγμή την περιοδεία του «After Hours til Dawn Tour» και του αρέσει να ανεβαίνει στη σκηνή με το φως της ημέρας, επειδή μπορεί να έχει μία πιο στενή σχέση με τους θαυμαστές του.

Οι θεατές των συναυλιών δημοσιεύουν στο διαδίκτυο βίντεο με τον The Weeknd να κάνει πρόβες με διαφορετικά τραγούδια για κάθε βράδυ της περιοδείας, ενώ περιμένουν στην ουρά απ’ έξω τα γήπεδα στα οποία εμφανίζεται.

Ο The Weeknd προσθέτει τραγούδια – έκπληξη στο πρόγραμμα της συναυλίας του όταν έχει τη διάθεση, αλλά και λιγότερο γνωστά τραγούδια της δισκογραφίας του.

«Οι εμφανίσεις γίνονται κυρίως την ημέρα, ώστε να βλέπω το κοινό. Είναι πιο εύκολο να συνδεθώ με τα μάτια τους και νιώθω λίγο πιο κοντά τους, οπότε αντί για μία παράσταση, μοιάζει περισσότερο με μια συζήτηση μαζί τους», εξήγησε.

«Κάθε βράδυ αλλάζω το πρόγραμμα – ποτέ δεν το κάνω αυτό, συνήθως είναι πολύ τυποποιημένο – οπότε το εμπλουτίζω και πηγαίνω σε πολύ, πολύ, πολύ λιγότερο γνωστά τραγούδια και παλαιότερα τραγούδια», συνέχισε.

«Κάνω πρόβα την ημέρα της συναυλίας και αν η μπάντα είναι πεσμένη, απλά κάνουμε ένα μίνι σετ», ανέφερε.

Ενώ οι θαυμαστές του περιμένουν την ανακοίνωση του τίτλου του νέου άλμπουμ του, ο The Weeknd αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 23 Ιουνίου ένα ακόμα τραγούδι από το soundtrack του «The Idol».

Αυτή τη φορά θα απολαύσουμε το «One Of The Girls» σε συνεργασία με την Jennie των BLACKPINK και τη Lily-Rose Depp, οι οποίες συμμετέχουν στη σειρά μαζί με τον The Weeknd.