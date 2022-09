Ο The Weeknd συνάντησε 3χρονη θαυμάστριά του που παλεύει με τον καρκίνο

Ο The Weeknd έκανε μία αξιολάτρευτη νέα φίλη.

Αφού μία μητέρα τον ρώτησε μέσω των κοινωνικών δικτύων αν θα μπορούσε να συναντήσει την κόρη της Katana, μία 3 ετών θαυμάστριά του που αυτή τη στιγμή παλεύει με τον καρκίνο, ο 32χρονος τραγουδιστής ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσκαλώντας την Katana να τον συναντήσει στα παρασκήνια των πρόσφατων συναυλιών του στο Λος Άντζελες.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα της, Lisa, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με την κόρη της να δηλώνει την αγάπη της για τον The Weeknd.

«Η κόρη μου θέλει να γνωρίσει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη The Weeknd και να πάει στη συναυλία του», έγραψε η Lisa στη λεζάντα του βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουλίου.

«Θέλω να το καταφέρω για εκείνη, της αξίζει το καλύτερο από τα καλύτερα. νικάει τον καρκίνο και εξακολουθεί να αποτελεί φως σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Katana από θαυμάστρια του The Weeknd έγινε η κολλητή του. Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα της στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μικρή αγκαλιάζει τον Καναδό τραγουδιστή, του δίνει δώρα και να κάνει παρέα μαζί του πριν από τη συναυλία.

Σε ένα βίντεο, η Katana ζητωκραυγάζει όταν βλέπει τον The Weeknd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Abel Tesfaye, και τον ρωτάει ενθουσιασμένη: «Θα τραγουδήσεις στη σκηνή;»

«Ναι, ετοιμάζομαι να τραγουδήσω στη σκηνή», της απαντά και της δίνει μία μεγάλη αγκαλιά.

Η Katana είχε την ευκαιρία να είναι παρούσα και στις δύο sold-out συναυλίες του The Weeknd στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, αν και ο 32χρονος τραγουδιστής διέκοψε απότομα τη δεύτερη συναυλία λίγο μετά την έναρξή της, επειδή έχασε τη φωνή του ενώ τραγουδούσε.

Πριν ανέβει στη σκηνή εκείνο το βράδυ, όμως, η Katana κατάφερε να περπατήσει χέρι – χέρι με το είδωλό της, καθώς εκείνος κατευθυνόταν προς τη σκηνή.

«Πέρασες καλά την τελευταία φορά; Με άκουσες να φωνάζω το όνομά σου;», ρώτησε ο The Weeknd την Katana, αφού της έδωσε άλλη μία αγκαλιά.

«Η σύνδεσή τους είναι το πιο γλυκό πράγμα που έχω δει ποτέ», έγραψε η μητέρα της Katana, Lisa, στο Twitter μετά τη δεύτερη βραδιά. «Πραγματικά προσευχόμαστε θερμά για την ταχεία ανάρρωση του Abel. έχει την πιο ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας», συνέχισε.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση της Katana με τον The Weeknd παρακάτω:

it’s bittersweet that Katana got to walk Abel out to his show tonight and Abel couldn’t give us his all like he had hoped. we love you Abel and we’re praying for you to recover quickly. 💜 you love what you do wholeheartedly. pic.twitter.com/BlzWlaQvHi

— lisa (@hxouseoflisa) September 4, 2022