Ο The Weeknd συναντά τη Summer Walker στο «Best Friends»

Ο The Weeknd συνεργάζεται με τη Summer Walker.

Ο The Weeknd κυκλοφόρησε ένα νέο remix του τραγουδιού «Best Friends» από το άλμπουμ του «Dawn FM» στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με τη Summer Walker.

Το «Best Friends» είναι το πρώτο τραγούδι από το «Dawn FM» (Ιανουάριος 2021) που αποκτά remix με τη συμμετοχή ενός άλλου καλλιτέχνη στα φωνητικά, όμως δεν είναι το μοναδικό τραγούδι του άλμπουμ στο οποίο έχει δοθεί νέα πνοή.

Μεταξύ άλλων, έχουν προηγηθεί τα remixes για το «Out Of Time» από τον Kaytranada, το ομότιτλο τραγούδι του «Dawn FM» από τον Oneohtrix Point Never και το «Sacrifice» από τους Swedish House Mafia.

Στο «Best Friends» ο The Weeknd λέει σε μία φίλη του, με την οποία προφανώς έχει σεξουαλική σχέση, να μην παρασυρθεί και να μην τον ερωτευτεί.

Ο The Weeknd τραγουδά ότι έχει ζήσει ξανά στο παρελθόν μια τοξική σχέση και ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει για να μπορεί να χειριστεί την αγάπη, γι’ αυτό και την παροτρύνει να μείνουν φίλοι για να μην πληγωθεί.

«Αυτό που έχουμε / Μωρό μου, αυτό που έχουμε είναι ασφαλές / Έχω βρεθεί σε μια τοξική αγάπη / Μας χώρισε / Τα πράγματα που θέλεις, δεν είναι αυτά που ψάχνω / Είσαι η καλύτερη φίλη μου τώρα», τραγουδά.

Η Summer Walker δεν είναι πρόθυμη να αποδεχτεί την πρότασή του και σημειώνει στους στίχους της ότι η σχέση τους έχει ήδη περάσει το σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή.

«Προσπαθώ να γυρίσω το χρόνο πίσω / Να μείνουμε φίλοι, το έχουμε ήδη δοκιμάσει αυτό / Πότε θα το αποδεχτείς; / Είμαστε στην άλλη πλευρά / Ξέρουμε ήδη πάρα πολλά / Δεν θέλω να προσποιηθώ, να προσποιηθώ / Αν δεν ήταν για την ένταση της στιγμής / Και αν δεν ήσουν έτσι / Δεν θέλω να σε στείλω πίσω», τραγουδά.

Το «Best Friends» υπογράφουν οι Oneohtrix Point Never, The Weeknd και DaHeala, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού έχουν επιμεληθεί οι Oscar Holter, Max Martin, Matt Cohn, Oneohtrix Point Never, The Weeknd και DaHeala.

Ο The Weeknd, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε τον Ιούλιο την περιοδεία του «After Hours Til Dawn Tour» από τη Βόρεια Αμερική και θα συνεχίσει τις συναυλίες του στις ΗΠΑ και στον Καναδά μέχρι τον Σεπτέμβριο.