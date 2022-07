The Weeknd: Στοιχειωμένα σπίτια βασισμένα στο «After Hours»

Ο The Weeknd υπόσχεται έναν «σουρεαλιστικό ζωντανό εφιάλτη» με τη νέα ατραξιόν του.

Ο The Weeknd βάζει τους θαυμαστές του ακόμα πιο βαθιά στον τρομακτικό κόσμο του «After Hours».

Ο Καναδός hitmaker ανακοίνωσε το «After Hours Nightmare», μία σειρά από στοιχειωμένα σπίτια στο πλαίσιο των «Halloween Horror Nights» στο Universal Orlando Resort και στα Universal Studios Hollywood αυτό το φθινόπωρο.

Με soundtrack τα τραγούδια από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd κυκλοφόρησε το 2020, τα στοιχειωμένα σπίτια περιγράφονται σε δελτίο τύπου ως «ένας σουρεαλιστικός ζωντανός εφιάλτης γεμάτος με γκροτέσκους χαρακτήρες και θέματα εμπνευσμένα από τη μουσική και τις ταινίες μικρού μήκους του The Weeknd».

Μέσα στην ατραξιόν, η οποία θα ανοίξει για το κοινό στις 2 Σεπτεμβρίου στο Ορλάντο της Φλόριντα και στις 8 Σεπτεμβρίου στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, οι επισκέπτες θα «καταδιώκονται από φονιάδες, μανιακούς με επιδέσμους, φρικιαστικά πλάσματα που μοιάζουν με βάτραχους και άλλους απίστευτους τρόμους», καθώς καλούνται να «επιβιώσουν για μία νύχτα, ενώ είναι παγιδευμένοι σε έναν τρομακτικό, απροσδόκητο κόσμο».

Ο John Murdy, εκτελεστικός παραγωγός των «Halloween Horror Nights» στα Universal Studios Hollywood, ανέφερε ότι ο The Weeknd «ήταν θαυμαστής των “Halloween Horror Nights”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Weeknd (@theweeknd)

«Πάντα ήθελα το δικό μου στοιχειωμένο σπίτι για τις “Halloween Horror Nights”, καθώς το Halloween ήταν πάντα σημαντικό για τη μουσική μου, οπότε αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», ανέφερε ο The Weeknd.

«Αισθάνομαι ότι τα μουσικά βίντεο μου έχουν χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για μια συνεργασία όπως αυτή. Ανυπομονώ να γνωρίσει ο κόσμος αυτή την τρέλα!», πρόσθεσε ο 32χρονος τραγουδιστής.

Το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020 και ανέδειξε παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Heartless», το «Blinding Lights», το «In Your Eyes» καιτο «Save Your Tears», το οποίο απέκτησε και ένα remix με τη συμμετοχή της Ariana Grande.

Ο John Murdy μίλησε για το πρώτο μέρος της εμπειρίας, που ονομάζεται «Nightmare Extraction» και περιλαμβάνει μια ζωντανή εκδοχή του The Weeknd δεμένη σε ένα μηχάνημα που θυμίζει την ταινία «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι» (A Clockwork Orange).

Το μηχάνημα ρουφάει τους εφιάλτες του The Weeknd και αφήνει το κοινό να «αντιμετωπίσει όλα εκείνα τα πράγματα και τα σκοτεινά μέρη στα οποία πήγε δημιουργώντας το άλμπουμ», εξηγεί ο Murdy.

Οι επισκέπτες που αναζητούν την έξαψη θα συναντήσουν επίσης «ένα τρομακτικό πλάσμα – βάτραχο που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχετε δει», πρόσθεσε και σημείωσε ότι θα υπάρχουν επίσης στιγμές που «θα σας κάνουν να νομίζετε ότι σας χτυπούν στο πρόσωπο με αίμα».