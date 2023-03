Τα νούμερα είναι αδιάψευστος μάρτυρας της κυριαρχίας του The Weeknd.

Ο The Weeknd είναι στατιστικά ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον πλανήτη σύμφωνα με τον οργανισμό των Παγκόσμιων Ρεκόρ Guinness.

Ο 33χρονος Καναδός τραγουδιστής σημείωσε δύο νέα ρεκόρ Guinness: για τους περισσότερους μηνιαίους ακροατές στο Spotify, φτάνοντας στους 111,4 εκατομμύρια ακροατές στις 20 Μαρτίου 2023 και για τον πρώτος καλλιτέχνης που συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify

Ο The Weeknd διαθέτει αυτή τη στιγμή σχεδόν 30 εκατομμύρια περισσότερους μηνιαίους ακροατές από τη Miley Cyrus που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 82,4 εκατομμύρια ακροατές.

Προηγείται επίσης με μεγάλη διαφορά από τη Shakira (81,6 εκατομμύρια), την Ariana Grande (80,6 εκατομμύρια), την Taylor Swift (80,2 εκατομμύρια), τη Rihanna (78,5 εκατομμύρια) και τον πλησιέστερο άνδρα της κατάταξης, τον Ed Sheeran (77,5 εκατομμύρια).

Η ραγδαία αύξηση των νούμερων του The Weeknd στο streaming οφείλεται στην κυκλοφορία του remix του «Die For You» με την Ariana Grande, το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Το remix του «Die For You» κατέκτησε το Νο. 1 στο Billboard Hot 100, χαρίζοντας το έβδομο Νο. 1 τόσο στον The Weeknd όσο και στην Ariana Grande αντίστοιχα. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, μετά το «Love Me Harder» (2014), το «Off the Table» (2020) και το remix του «Save Your Tears» (2021).

Η αρχική εκδοχή του «Die For You» κυκλοφόρησε το 2016 στο άλμπουμ «Starboy» του The Weeknd και έξι χρόνια μετά βρέθηκε τελικά στην κορυφή των charts.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία που χρειάστηκε ένα μη χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να αναρριχηθεί στο Νο. 1 του Hot 100.

Το «Starboy» είναι πλέον το τρίτο από τα άλμπουμ του The Weeknd που διαθέτει περισσότερα από ένα No. 1 singles, μετά το «Beauty Behind the Madness» (2015) και το «After Hours» (2020).

Ο Michael Jackson είναι ο μόνος άλλος σόλο άνδρας μουσικός που έχει στο ενεργητικό του τουλάχιστον τρία άλμπουμ με περισσότερα από ένα No. 1 singles.

Αυτά δεν είναι τα πρώτα ρεκόρ Guinness του The Weeknd. Το 2016 σημείωσε άλλα δύο ρεκόρ – για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2015 και για τις περισσότερες συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του Hot 100 του Billboard από σόλο άνδρα καλλιτέχνη.

Το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2015 ήταν το «Beauty Behind the Madness», το οποίο, με αιχμή του δόρατος το single «Can’t Feel My Face», εκτόξευσε παγκοσμίως τον The Weeknd.

Ο The Weeknd έχει κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ από το ντεμπούτο του με το «Kiss Land» (2013) μέχρι σήμερα. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του, με τίτλο «Dawn FM» (2022), είναι το άλμπουμ του που έχει τύχει της μεγαλύτερης αποδοχής από τους κριτικούς.

Το «Blinding Lights» από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd είναι επίσης το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 3,4 δισεκατομμύρια streams μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.

Το smash hit «Blinding Lights» του The Weeknd εκτόπισε από την πρώτη θέση το «Shape Of You» του Ed Sheeran, το οποίο ήταν το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify από τον Σεπτέμβριο του 2017.