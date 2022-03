The Weeknd: Το «Save Your Tears» είναι το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο το 2021

Ο The Weeknd καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις των digital singles παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η IFPI, ο οργανισμός που εκπροσωπεί τη δισκογραφική βιομηχανία παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι το βραβείο για το Παγκόσμιο Ψηφιακό Single της Χρονιάς για το 2021 απονέμεται στο «Save Your Tears» του The Weeknd, το οποίο κατέγραψε 2,15 δισεκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο την προηγούμενη χρονιά.

Το «Global Digital Single Award» της IFPI απονέμεται στο single με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς παγκοσμίως σε όλες τις ψηφιακές μορφές.

Ο The Weeknd έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κερδίζει το βραβείο για το Παγκόσμιο Ψηφιακό Single της IFPI για δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2020 κατέκτησε την κορυφή του Global Digital Single Chart της IFPI με το hit single «Blinding Lights», το οποίο είχε σημειώσει 2,72 δισεκατομμύρια πωλήσεις εκείνη τη χρονιά.

Μετά τις επιτυχίες «Heartless», «In Your Eyes» και το «Blinding Lights», το «Save Your Tears» ήταν το τέταρτο single από το άλμπουμ «After Hours» (2020) του The Weeknd.

Το «Save Your Tears» κατέκτησε την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, όπου κυριάρχησε για τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, ενώ χάρη στην κυκλοφορία ενός remix με τη συμμετοχή της Ariana Grande, έφτασε στο Νο. 1 των ΗΠΑ τον Μάιο του 2021.

Το «Save Your Tears» πρωταγωνίστησε στα charts παγκοσμίως καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και έχει γίνει πλατινένιο σε 14 χώρες σε τρεις ηπείρους, όπως και στην Ελλάδα.

Η Frances Moore, Διευθύνουσα Σύμβουλος της IFPI, δήλωσε: «Ήταν άλλη μια εξαιρετική χρονιά για τον The Weeknd και το “Save Your Tears” ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον κόσμο».

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα τεράστια συγχαρητήριά μας στον The Weeknd και σε όλη την ομάδα του για την κατάκτηση του βραβείου “Global Digital Single of The Year” για δεύτερη συνεχή χρονιά – ένα απίστευτο επίτευγμα», πρόσθεσε

Το «Blinding Lights» του The Weeknd, το οποίο ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο το 2020, παρέμεινε στο Top 10 για δεύτερη χρονιά, καθώς βρίσκεται στο No. 7 της κατάταξης για το 2021.

Στο No. 2 του Global Digital Single Chart της IFPI για το 2020 εμφανίζεται η συνεργασία του του The Kid LAROI με τον Justin Bieber στο «Stay». Δύο θέσεις στο Top 10 καταλαμβάνει επίσης η Olivia Rodrigo με τα singles «Drivers License» (No. 5) και «Good 4 U» (No. 8).

Τα singles με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2021

1. The Weeknd – «Save Your Tears» (2,15 δισ. πωλήσεις)

2. The Kid LAROI & Justin Bieber – «STAY» (2,07 δισ. πωλήσεις)

3. Dua Lipa – «Levitating» (1,88 δισ. πωλήσεις)

4. BTS – «Butter» (1,76 δισ. πωλήσεις)

5. Olivia Rodrigo – «drivers license» (1,73 δισ. πωλήσεις)

6. Justin Bieber (ft. Daniel Caesar, Giveon) – «Peaches» (1,72 δισ. πωλήσεις)

7. The Weeknd – «Blinding Lights» (1,61 δισ. πωλήσεις)

8. Olivia Rodrigo – «good 4 u» (1,61 δισ. πωλήσεις)

9. Lil Nas X – «MONTERO (Call Me By Your Name)» (1,60 δισ. πωλήσεις)

10. Ed Sheeran – «Bad Habits» (1,57 δισ. πωλήσεις)