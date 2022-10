Ο The Weeknd επιχειρεί να δραπετεύσει από το σκοτάδι στο video του «Sacrifice»

Ο Jim Carrey παροτρύνει τον The Weeknd να βρει το φως στην άκρη του τούνελ.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, «Dawn FM», ο The Weeknd παρουσιάζει το μουσικό βίντεο για το single «Sacrifice».

Το μουσικό βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από προειδοποίηση ότι ενδέχεται να προκαλέσει επιληψίας, σκηνοθέτησαν οι Cliqua, το δίδυμο που ανέλαβε επίσης το βίντεο για το lead single του «Dawn FM,» το «Take My Breath».

Το «Sacrifice», σε παραγωγή των Σουηδών θρύλων Swedish House Mafia και Max Martin, χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα από το single «I Want To Thank You» της Alicia Myers που κυκλοφόρησε το 1981 και απογειώνεται από την ερμηνεία του The Weeknd.

Το βίντεο του «Sacrifice» ξεκινά με τον μπερδεμένο The Weeknd να βρίσκει το φως στην άκρη του τούνελ, καθώς η φωνή του δημοφιλούς ηθοποιού Jim Carrey τον ενθαρρύνει να «αποδεχτεί τη μοίρα του με ανοιχτές αγκάλες» αφού ήταν «στο σκοτάδι για τόσο πολύ καιρό».

Ο The Weeknd επιστρέφει ωστόσο στο σκοτάδι και παλεύει για αέρα στο πάτωμα ενός κλαμπ. Στη συνέχεια τον σέρνουν έξω κουκουλοφόροι, προτού συνδεθεί σε ένα μηχάνημα για να ξεκινήσει το ψυχεδελικό ταξίδι που θα του προσφέρει διαφυγή από το σκοτάδι.

Ως προς τον άξονα των στίχων του, το «Sacrifice» κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το «After Hours», το προηγούμενο άλμπουμ του The Weeknd, ο οποίος πλέον μπορεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι μόνος του και ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί για έναν παλιό έρωτα. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να προχωρήσει.

«Δεν θέλω να θυσιαστώ / Για την αγάπη σου, προσπαθώ / Δεν θέλω να θυσιάσω / Αλλά αγαπώ τον χρόνο μου», τραγουδάει στο ρεφρέν.

Δείτε το music video του «Sacrifice» παρακάτω: