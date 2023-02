The Weeknd: Ο πρώτος καλλιτέχνης που φτάνει τους 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify

Ο The Weeknd έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Spotify που έφτασε τους 100 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση, όπως επιβεβαίωσε η πλατφόρμα streaming.

Η είδηση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά μέσω των λογαριασμών του Spotify στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η υπηρεσία streaming έγραψε: «Είναι επίσημο: Στις 27 Φεβρουαρίου, ο The Weeknd έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Spotify που έφτασε τους 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές».

Αυτή τη στιγμή, η Miley Cyrus βρίσκεται στη θέση Νο. 2 της λίστας με τους περισσότερους ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify, διαθέτοντας πάνω από 82 εκατομμύρια ακροατές. Η Taylor Swift ακολουθεί στο Νο. 3 με 80 εκατομμύρια ακροατές και η Rihanna καταλαμβάνει το No. 3 με 79 εκατομμύρια ακροατές.

Ο The Weeknd σημείωσε αυτό το ανεπανάληπτο ρεκόρ λίγα εικοσιτετράωρα μετά την κυκλοφορία του remix του «Die For You» σε συνεργασία με την Ariana Grande.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Die For You», που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Starboy» του The Weeknd από το 2016, έχει καταγράψει μία εντυπωσιακή άνοδο στα streams – και κατά συνέπεια στα charts – τις τελευταίες επτά εβδομάδες, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά μετά από έξι και πλέον χρόνια από την κυκλοφορία του στο Νο. 6 του Billboard Hot 100.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκανε πρεμιέρα στο HBO η συναυλιακή ταινία «The Weeknd: Live at SoFi Stadium» που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της περσινής περιοδείας «After Hours ‘Til Dawn Tour» του Καναδού τραγουδιστή.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο The Weeknd αποκάλυψε ότι το «Live at SoFi Stadium» θα έκλεινε τον κύκλο του άλμπουμ «Dawn FM» του 2022, γράφοντας στο Twitter: «Η συναυλία στο HBO θα είναι το τελευταίο κομμάτι του “Dawn FM”. Μπορώ να δω τον ορίζοντα».

Στο HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος και η νέα τηλεοπτική σειρά «The Idol» που δημιούργησε ο The Weeknd μαζί με τον οραματιστή του «Euphoria», Sam Levinson και τον Reza Fahim.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο The Weeknd και η Lily-Rose Depp και συμμετέχουν επίσης ονόματα από τον χώρο της μουσικής όπως η Jennie των BLACKPINK, ο Troye Sivan και ο Mike Dean.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN

— Spotify (@Spotify) February 27, 2023