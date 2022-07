Ο The Weeknd προαναγγέλλει συνεργασία με τους Swedish House Mafia

Ακούστε ένα σύντομο δείγμα από το νέο τραγούδι των Swedish House Mafia και του The Weeknd.

Ο The Weeknd προαναγγέλλει μία νέα συνεργασία με τους Swedish House Mafia, οι οποίοι επανενώθηκαν αυτό το καλοκαίρι.

Ο Καναδός καλλιτέχνης ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram δύο μυστηριώδη ηχητικά αποσπάσματα και έκανε tag το λογαριασμού του EDM συγκροτήματος που αποτελείται από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso.

Στα σύντομα αποσπάσματα ακούγεται ο στίχος «Like a moth to a flame», ενώ στη συνέχεια αναβοσβήνει στην οθόνη το μήνυμα «συνεχίζεται».

Το ίδιο απόσπασμα αποκάλυψαν οι Swedish House Mafia στο τέλος της εμφάνισής τους στο pre-show των MTV Video Music Awards 2021.

Οι τρεις επιτυχημένοι DJs και μουσικοί παραγωγοί παρουσίασαν στο κοινό τα δύο νέα singles που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο Ιούλιο, πραγματοποιώντας τη μεγάλη επάνοδο των Swedish House Mafia στη δισκογραφία μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια: το «It Gets Better» και το «Lifetime» στο οποίο συμμετέχουν ο Ty Dolla $ign και 070 Shake.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δευτερολέπτων της εμφάνισης των Swedish House Mafia στα MTV Video Music Awards 2021, ακούστηκε το ίδιο απόσπασμα με τη φωνή του The Weeknd, το οποίο δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στις σελίδες που διατηρούν στα κοινωνικά δίκτυα και οι δύο πλευρές.

Ο The Weeknd είχε συμπεριλάβει πρόσφατα τους Swedish House Mafia στους καλλιτέχνες από τους οποίους έχει αντλήσει για το νέο άλμπουμ του, το διάδοχο του «After Hours» του 2020.

Εκτός το σουηδικό συγκρότημα, ο 31χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι η επόμενη δισκογραφική δουλειά του είναι εμπνευσμένη από τα τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Nas, Kid Cudi, Kanye West και Tyler, the Creator, αλλά και από δύο τραγούδια της Britney Spears.

Την ίδια στιγμή, οι Swedish House Mafia προετοιμάζουν το δικό τους άλμπουμ, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Paradise Again» και θα κυκλοφορήσει αργότερα το 2021.