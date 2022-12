Ο The Weeknd προαναγγέλλει νέο music video από το «Dawn FM»

Ο The Weeknd άφησε εννοηθεί ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το music video του «Is There Someone Else?».

Ο The Weeknd πλησιάζει στη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του, «Dawn FM», και αν είστε θαυμαστές του, θα πρέπει να συντονιστείτε στη σελίδα του στο YouTube εν όψει της επετείου.

Ο Καναδός καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί σε μία ανάρτησή του στο Twitter ότι είναι στα σκαριά ένα νέο μουσικό βίντεο για ένα τραγούδι από το «Dawn FM», ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τον εορτασμό του ενός έτους του άλμπουμ.

Το «Dawn FM» κυκλοφόρησε στις 7 Ιανουαρίου 2022, σχεδόν δύο χρόνια μετά το αριστουργηματικό άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd. Την Τετάρτη, μία θαυμάστρια ρώτησε τον 32χρονο καλλιτέχνη στο Twitter: «Το “Dawn Fm” είναι σχεδόν ενός έτους, πώς αισθάνεσαι;».

«Αισθάνομαι υπάρχει-κάποιο-άλλο-μουσικό-βίντεο-ίσως», απάντησε απλά, κάνοντας μία αναφορά στο τραγούδι «Is There Someone Else?» του άλμπουμ του «Dawn FM».

Μέχρι στιγμής, τα δικά τους music videos από το «Dawn FM» έχουν αποκτήσει το lead single «Take My Breath», όπως επίσης το «Sacrifice», το «Gasoline» και το «Out Of Time», στο οποίο εμφανίστηκαν ο Jim Carrey και η HoYeon Jung του «Squid Game».

Ο The Weeknd κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για το soundtrack της επιτυχημένης ταινίας «Avatar: The Way of Water».

Το τραγούδι, το οποίο το συνυπογράφουν οι Swedish House Mafia, παίζει κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της ταινία, η οποία κυκλοφόρησε στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου.

Επίσης, το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» προκρίθηκε στα 15 τραγούδια που διεκδικούν από μία υποψηφιότητα στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα Βραβεία Όσκαρ του 2023.

Ο The Weeknd ετοιμάζεται επίσης για το ευρωπαϊκό και λατινοαμερικάνικο σκέλος της περιοδείας του «After Hours Til Dawn Tour». Ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τον Νοέμβριο και ήδη ετοιμάζεται για τις επόμενες συναυλίες του, που θα ξεκινήσουν από το Μάντσεστερ τον Ιούνιο.

«Έτοιμος να αναστατώσω 2023», έγραψε επίσης ο The Weeknd στο Twitter την Τετάρτη, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα βίντεο που συγκεντρώσει πλήθος στιγμών από τις προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας του «After Hours Til Dawn».