Ο The Weeknd θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας.

Ο The Weeknd ανακηρύχθηκε Πρέσβης Καλής Θέλησης για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Ο Καναδός τραγουδιστής δώρισε πρόσφατα 1 εκατομμύριο δολάρια στον κλάδο επισιτιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τις προσπάθειες ανακούφισης της πείνας στην Αιθιοπία, από την οποία έλκει την καταγωγή του, εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα.

Και τώρα, ο 31χρονος σταρ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Abel Tesfaye, πρόκειται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας.

Ο ίδιος ανέφερε σε δήλωσή του: «Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ κάνει επιτακτικό και σημαντικό έργο για να αλλάξει και να σώσει ζωές σε καθημερινή βάση και νιώθω ιδιαίτερο πάθος για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας και τη βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η συνεργασία μας είναι μια αυθεντική προέκταση όλων των προσπαθειών και προθέσεών μας να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη και να δώσουμε τέλος σε τόσα δεινά».

Πέρυσι, ο The Weeknd δώρισε 300.000 δολάρια στα θύματα της καταστροφικής έκρηξης στη Βηρυτό του Λιβάνου.

Το «Starboy» έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά στους πολίτες της πρωτεύουσας του Λιβάνου που επλήγησαν από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη στο λιμάνι της της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020 και είχε τραγικό απολογισμό πάνω από 200 νεκρούς και περισσότερους από 6.000 τραυματίες.

Τα χρήματα του The Weeknd, τα οποία κατανεμήθηκαν μεταξύ του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου και του Κέντρου Παιδιών της χώρας, βοήθησαν τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους των οποίων οι αγαπημένοι πέθαναν και τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι λόγω της καταστροφικής έκρηξης.

Ο μάνατζερ του τραγουδιστή, Wassim «Sal» Slaiby, και η σύζυγός του, Rima Fakih, ηγήθηκαν της προσπάθειας για την παροχή αρωγή στους κατοίκους της Βηρυτού, γεγονός που παρακίνησε τον The Weeknd να έρθει σε επαφή με την Global Aid για να κάνει τη γενναιόδωρη δωρεά.

Τον περασμένο μήνα, ο The Weeknd τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Quincy Jones» στα πρώτα ετήσια βραβεία Music in Action Awards.

Ο τραγουδιστής συγκαταλεγόταν στις προσωπικότητες που βραβεύθηκαν στην εκδήλωση του Black Music Action Coalition (BMAC) σε αναγνώριση του γεγονότος ότι έχει δωρίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες αγαθοεργίες από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού.

Άλλοι οργανισμοί που έχει στηρίξει ο The Weeknd είναι το παγκόσμιο δίκτυο Black Lives Matter, η πρωτοβουλία νομικής υπεράσπισης «Know Your Rights Camp» του πρώην αθλητή του NFL, Colin Kaepernick και το National Bail Out, καθώς και τις εκστρατείες ανακούφισης των επιπτώσεις του COVID-19 της οργάνωσης MusiCares στη γενέτειρά του, το Scarborough του Οντάριο.