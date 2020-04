Ο The Weeknd περιγράφει πώς η Ariana Grande βοήθησε την καριέρα του

Η Ariana Grande σύστησε τον The Weeknd σε έναν από τους σπουδαιότερους παραγωγούς.

Ο The Weeknd αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety ότι η Ariana Grande διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του.

Ο Καναδός καλλιτέχνης ανέφερε ότι η αστέρας της pop τον έφερε σε επαφή με έναν από τους σπουδαιότερους παραγωγούς στη μουσική βιομηχανία, τον Max Martin, όταν οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Love Me Harder» το 2014.

«Η Ariana ήταν κατά κάποιον τρόπο το πρώτο βήμα για τον Max, να του δείξω ότι μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αλλά όταν συναντηθήκαμε, δεν δεθήκαμε πραγματικά τόσο πολύ», είπε.

«Τότε κάποιος τον προσκάλεσε σε ένα show που έκανα στο Hollywood Bowl, και είδε 15.000 ανθρώπους να τραγουδούν μαζί μου και νομίζω ότι σκέφτηκε “OK, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω”. Έτσι καθίσαμε ξανά μαζί και το πρώτο τραγούδι που δημιουργήσαμε ήταν το “In The Night”», αποκαλύπτει.

Το «In The Night» και το «Can’t Feel My Face», μία ακόμα πιο επιτυχημένη συνεργασία με τον Max Martin, ήταν δύο τραγούδια που έφεραν τον The Weeknd στο προσκήνιο της pop μουσικής.

Παρότι ο The Weeknd έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του στερεώματος, το είδος της συνεργασίας που έχει με τον Σουηδό παραγωγό δεν συναντάται ούτε συχνά ούτε εύκολα.

«Ο Max κι εγώ έχουμε γίνει κυριολεκτικά οι καλύτεροι φίλοι, αλλά δεν το κάνω αυτό με πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, αλλά μία συνεργασία είναι μία σχέση, είναι σαν γάμος, πρέπει να την εξελίσσεις», σχολίασε.

«Η Lana (Del Rey) είναι άλλος συνεργάτης που είναι αληθινός φίλος μου», πρόσθεσε.

Μετά τη σύμπραξή τους στα τραγούδια «In The Night» και «Can’t Feel My Face» για το άλμπουμ «Beauty Behind The Madness» (2015), ο The Weeknd και ο Max Martin συναντήθηκαν στο «Starboy» (2016) και στο πρόσφατο άλμπουμ «After Hours», σε τραγούδια όπως τα «Blinding Lights», «In Your Eyes» και «Scared to Live» μεταξύ άλλων.