Ο The Weeknd παρουσίασε στο «SNL» το νέο τραγούδι «Scared To Live»

Δύο από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του «After Hours» τραγούδησε ο The Weeknd στο «Saturday Night Live».

Ο The Weeknd ήταν καλεσμένος στο τελευταίο επεισόδιο του «Saturday Night Live» και τραγούδησε την επιτυχία του «Blinding Lights», αλλά και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Scared To Live».

Οικοδεσπότης της δημοφιλούς αμερικανικής εκπομπής ήταν αυτό το Σάββατο (07/03) ο ηθοποιός Daniel Craig.

Ο The Weeknd ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια εμφάνιση που έχει υιοθετήσει στα τελευταία του music videos: Φορούσε μαύρο κουστούμι με κόκκινο σακάκι, μαύρα γάντια και είχε έναν επίδεσμο στη ματωμένη μύτη του.

Στην πρώτη του εμφάνιση ο Καναδός καλλιτέχνης τραγούδησε την πρόσφατη επιτυχία του «Blinding Lights» που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε δεκάδες charts ανά τον κόσμο.

Όταν επέστρεψε στο πλατό του «Saturday Night Live» για να τραγουδήσει ξανά, ο The Weeknd παρουσίασε για πρώτη φορά το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Scared To Live», το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ του «After Hours».

Ο Daniel Craig προλόγισε το «Scared To Live» αποκαλώντας το μία «σπινθηροβόλα, συναισθηματική μπαλάντα».

Το τραγούδι χρησιμοποιεί samples από το κλασικό κομμάτι «Your Song» (1970) του Elton John.

Τον The Weeknd συνόδευσε ο μουσικός Oneohtrix Point Never, κατά κόσμον Daniel Lopatin, ο οποίος δραστηριοποιείται στους χώρους της ηλεκτρονικής και της πειραματικής μουσικής.

Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του The Weeknd στο «Saturday Night Live».

Ο τριαντάχρονος καλλιτέχνης δεν τραγούδησε μόνο, αλλά συμμετείχε και σε δύο από τα σκετς της εκπομπής.

Ο Abel Tesfaye (όπως είναι το πραγματικό όνομα) εμφανίστηκε στο ξεκαρδιστικό σκετς «On The Couch», όπου συνάντησε τους Kenan Thompson και Chris Redd – δύο βασικά μέλη στο καστ του «SNL».

Ο τραγουδιστής έκανε επίσης μία σύντομη εμφάνιση στην καθιερωμένη ενότητα «Weekend Update» της εκπομπής.