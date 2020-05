Ο The Weeknd παρουσίασε ένα νέο τραγούδι στο «American Dad»

Ένα νέο τραγούδι έγραψε ο The Weeknd για τη συμμετοχή του στο τελευταίο επεισόδιο του «American Dad».

Ο The Weeknd συμμετείχε στη δημιουργία του σεναρίου για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων «American Dad» και εμφανίστηκε επίσης στην οθόνη με μία έκδοση καρτούν του εαυτού του.

Το νέο επεισόδιο για την 17η σεζόν του «American Dad» επικεντρώνεται στην απαγωγή του τραγουδιστή από τον Stan, τον κεντρικό χαρακτήρα της σειράς, ο οποίος θέλει να δώσει ένα μάθημα στον εξωγήινο Roger που ζει μαζί με την οικογένεια των Smith.

Ο The Weeknd τραγούδησε επίσης για τις ανάγκες του επεισοδίου ένα καινούργιο τραγούδι με τον τίτλο «I’m A Virgin», το οποίο έγραψε μαζί με τον Asa Taccone του συγκροτήματος Electic Guest.

«Είμαι οπαδός του show εδώ και πολύ καιρό», είπε ο The Weeknd μιλώντας αποκλειστικά στο Variety για τη συμμετοχή του στο «American Dad», τη σειρά κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους του Seth McFarlane.

Στην ερώτηση αν το τραγούδι που παρουσίασε θα συμπεριληφθεί σε κάποιο μελλοντικό εγχείρημα ή αν γράφτηκε ειδικά για τους σκοπούς της σειράς, απάντησε: «Όταν θα ακούσετε το τραγούδι, θα καταλάβετε ότι γράφτηκε ειδικά για το show».

«Πάντα ήθελα να παίξω ένα χαρακτήρα που ήταν το αντίθετο της αντίληψης του κοινού για εμένα και φυσικά να κάνω πλάκα με τον εαυτό μου. Μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία, το εκμεταλλεύτηκα πλήρως. Ο Joel Hurwitz (σ.σ. σεναριογράφος του τελευταίου επεισοδίου) πίστεψε στο όραμά μου και με βοήθησε να το εκτελέσω όμορφα», συνέχισε.

Το επεισόδιο του «American Dad» με τη συμμετοχή του The Weeknd είχε τον τίτλο «A Starboy is Born», ένα λογοπαίγνιο με τη δημοφιλή ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) και τον τίτλο του άλμπουμ «Starboy» του Καναδού καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε το 2016.