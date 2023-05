Το νέο music video του The Weeknd ξεκινά με ένα απρόσμενο ειδύλλιο, αλλά παίρνει μία χαρακτηριστικά ανατρεπτική τροπή.

Διασκεδαστικό. Ερωτικό. Τρομακτικό σε υπαρξιακό επίπεδο. Το νέο μουσικό βίντεο του The Weeknd για το «Out Of Time» είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, ενώ συμπληρώνεται από τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις της HoYeon Jung του «Squid Game» και του Jim Carrey.

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία Cliqua, ξεκινά με τον The Weeknd και την HoYeon Jung να συναντιούνται σε ένα ασανσέρ και να περνούν το βράδυ πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας τους στίχους του «Out Of Time» σαν να το ερμηνεύουν μαζί σε ένα καραόκε μπαρ.

Αλλά το αυθόρμητο ραντεβού τους αρχίζει να καταρρέει – και στη συνέχεια να καταστρέφεται – όταν η μουσική παραμορφώνεται και ακούγεται η φωνή του Jim Carrey.

«Μην τολμήσεις να αγγίξεις αυτό το καντράν, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, είσαι εκτός χρόνου!», προστάζει ο δημοφιλής ηθοποιός με έναν ανατριχιαστικό ψίθυρο, σαν να ήταν ο οικοδεσπότης μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Ο The Weeknd αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος που τον παρακολουθεί όλο αυτό το διάστημα και στη συνέχεια οι θεατές βλέπουν όσα εκτυλίσσονται από τα μάτια του Καναδού τραγουδιστή, ο οποίος υποβάλλεται σε μεταμόσχευση προσώπου από έναν σατανικό γιατρό τον υποδύεται ο Jim Carrey.

«Είσαι σχεδόν εκεί, αλλά μην πανικοβάλλεσαι», συνεχίζει ο Carrey. «Έρχεται ακόμα περισσότερη μουσική πριν αφεθείς εντελώς στην ευτυχισμένη αγκαλιά αυτού του μικρού φωτός που βλέπεις στο βάθος», συνεχίζει.

Το «Out Of Time» είναι το τρίτο κατά σειρά επίσημο single του άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd που κυκλοφόρησε από τις XO και Republic Records / Universal Music στις αρχές του Ιανουαρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τραγούδι χρησιμοποιεί samples από το κλασικό city pop κομμάτι «Midnight Pretenders» Ιαπωνίδας τραγουδίστριας Tomoko Aran που κυκλοφόρησε το 1983.

Την παραγωγή του «Out Of Time» έχουν επιμεληθεί οι Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd και Oneohtrix Point Never.

Ο Jim Carrey συμμετέχει στο άλμπουμ «Dawn FM» στο ρόλο του αφηγητή που καθοδηγεί τον The Weeknd στο «φως στην άκρη του τούνελ».

Εκτός από το «Out Of Time», ο 60χρονος ηθοποιός δανείζει τη φωνή του στο ομότιτλο κομμάτι του «Dawn FM» με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ και είναι επίσης ο βασικός αφηγητής στο εξαιρετικά συγκινητικό κομμάτι «Phantom Regret by Jim» με το οποίο ολοκληρώνεται το «Dawn FM».