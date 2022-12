The Weeknd: Ακούστε το νέο τραγούδι «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για την ταινία «Avatar 2»

Το τραγούδι του The Weeknd για το σίκουελ της εμπορικότερης ταινίας όλων των εποχών.

Ο The Weeknd κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για την πολυαναμενόμενη ταινία «Avatar: The Way of Water».

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» υπογράφει ο ίδιος ο The Weeknd, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού έχουν επιμεληθεί το εμβληματικό EDM supergroup των Swedish House Mafia και ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης Simon Franglen.

Η ταινία «Avatar: The Way of Water» διαδραματίζεται μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του 2009 και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Ο The Weeknd μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα της ταινίας στο «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)», δημιουργώντας ένα τραγούδι που αναφέρεται στις πιο σκληρές μάχες για τους ανθρώπους που αγαπάς.

Ο αστέρας της μουσικής τραγουδάει σαν πολεμιστής, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να επιβιώσει από τη μάχη που θα δώσει. Ωστόσο, αισθάνεται ότι αυτό είναι το πεπρωμένο του.

Στην αρχή του τραγουδιού, φαίνεται ότι αυτή η μάχη σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την αντίξοη μοίρα του πρωταγωνιστή. Εύχεται αυτή η κατάρα να μην επηρεάσει τους ανθρώπους που αγαπάει τόσο πολύ, αλλά φαίνεται ότι η απειλή έχει έρθει και πρέπει να υπερασπιστεί τους άλλους.

«Νόμιζα ότι θα μπορούσα να σε προστατεύσω για να πληρώσω για τις αμαρτίες μου / Μου δίνεις δύναμη / Είμαι μαζί σου έτσι κι αλλιώς / Τίποτα δεν έχει χαθεί/ Κανένας άλλος πόνος / Απλά δώσε μου δύναμη», τραγουδά ο The Weeknd στο συγκλονιστικό κομμάτι.

Μπροστά του υπάρχει η νίκη ή ο θάνατος. Όπως και να έχει, θα νιώσει ότι έχει εκπληρώσει το πεπρωμένο του, αφιερώνοντας τη ζωή του στην προστασία και την υπεράσπιση εκείνων που αξίζουν την αγάπη του.

«Ξέρω ότι αν πεθάνω η μόνη μου επιλογή είναι να συνεχίσω να υπερασπίζομαι / Δεν έχει σημασία τι λένε / Η αγάπη μου για σένα είναι μεγαλύτερη από τις δυνάμεις και τους στρατούς τους / Από ψηλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Weeknd (@theweeknd)

Όταν νιώθεις ότι ακολουθείς αυτό που θέλει το πεπρωμένο από εσένα, συνεχίζεις χωρίς αμφιβολία. Το αποτέλεσμα δεν έχει πλέον σημασία. Θα το ανακαλύψεις στο τέλος της διαδρομής σου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.

Από αυτή την άποψη, ο τίτλος του τραγουδιού, «Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο», αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα στους στίχους: ακόμη και αν πεθάνω, δεν θα είναι μία ήττα. Αντιμετωπίζουμε το πεπρωμένο μας με υπερηφάνεια.

«Μου δίνεις δύναμη / Είμαι μαζί σου όπως και να ‘χει / Αν πεθάνω, αν μείνω / Δώσε μου δύναμη / Είμαι μαζί σου όπως και να ‘χει / Τίποτα δεν πάει χαμένος / Όχι άλλος πόνος, απλά δώσε μου δύναμη», λέει ο The Weeknd.

Ο πρωταγωνιστής πηγαίνει στη μάχη του με το μεγαλύτερο κίνητρο: ξέρει ότι αυτή είναι η μάχη του και ότι έχει τη δύναμη όλων αυτών που υπερασπίζεται.

Αυτό είναι, λοιπόν, το πραγματικό νόημα των στίχων του «Nothing Is Lost»: Είμαι έτοιμος για τη μάχη, είμαι έτοιμος να προστατεύσω τους ανθρώπους που αγαπώ και νιώθω την ενέργεια και τη δύναμή τους. Από εδώ και πέρα, ακολουθούμε τη μοίρα μας και δεν μπορούμε να ηττηθούμε. Ακόμη και ο θάνατος θα σήμαινε την ολοκλήρωση του πεπρωμένου μας.

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Avatar: The Way of Water (Original Motion Picture Soundtrack)», που κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις υπηρεσίες streaming. Το soundtrack περιέχει επίσης 22 κομμάτια σε μουσική του Simon Franglen.

Το «Avatar: The Way of Water (Original Motion Picture Soundtrack)» θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο στις αρχές του 2023. Επιπλέον, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το «Avatar: The Way of Water (Original Score)», το οποίο θα περιλαμβάνει 11 επιπλέον μουσικά κομμάτια από την ταινία που δεν είναι διαθέσιμα στο Original Motion Picture Soundtrack.

Στην ταινία «Avatar: The Way of Water», σε σκηνοθεσία του James Cameron, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi και Kate Winslet. Σενάριο: James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver.

Το «Avatar: The Way of Water» έκανε πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 15 Δεκεμβρίου.