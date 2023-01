The Weeknd: Το video του «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για το «Avatar: The Way Of The Water»

Το video γεφυρώνει ακόμα περισσότερο το τραγούδι του The Weeknd με την ταινία.

Ο The Weeknd κυκλοφορεί το music video του τραγουδιού του «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για την ταινία «Avatar: The Way Of The Water».

Σε σκηνοθεσία του Quentin Deronzier, το μουσικό βίντεο αποτυπώνει τη μυστηριώδη γοητεία του «Avatar», ενώ σύντομα πλάνα του The Weeknd παρεμβάλλονται ανάμεσα στις σκηνές. Αν και ο τραγουδιστής δεν είναι ο πρωταγωνιστής, το video γεφυρώνει ακόμα περισσότερο το τραγούδι του με την ταινία.

Το μουσικό βίντεο για το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» ξεκινά με μια σύντομη ματιά στον The Weeknd που καλύπτεται από μία μπλε ομίχλη πριν περάσει σε μια έκρηξη φωτιάς και μεταφέρει τους θεατές στο τοπίο της Πανδώρας, ένα φανταστικό φεγγάρι που μοιάζει με τη Γη από την ταινία «Avatar: The Way Of The Water».

Στο video, οι Na’vi, ένα ανθρωποειδές είδος από την Πανδώρα, αναγκάζονται από μία φωτιά να πέσουν στο νερό.

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» το έχει γράψει ο The Weeknd και την παραγωγή του έκαναν οι Swedish House Mafia μαζί με τον συνθέτη Simon Franglen, ο οποίος δημιούργησε τη μουσική επένδυση της ταινίας.

Η ταινία «Avatar: The Way Of The Water» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και έχει σπάσει ήδη πολλά ρεκόρ, μεταξύ των οποίων και το ρεκόρ για την ταινία με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως το 2022, ξεπερνώντας το «Top Gun: Maverick».

Επίσης, έχει καταγράψει επίσης περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα, αποτελώντας την έβδομη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Ο The Weeknd εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο τραγούδι για τη νέα ταινία του «Avatar» ήταν σαν μία στιγμή που ολοκλήρωσε έναν κύκλο στη ζωή του.

Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία, το 2009, ήταν άστεγος και είχε εγκαταλείψει το λύκειο χωρίς να είναι σίγουρος για το πού θα πήγαινε το μέλλον του. Ωστόσο, η ταινία ήταν «μια μεγάλη απόδραση» από την πραγματική ζωή του.

«Αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Ήμουν σχεδόν άστεγος. Είχα εγκαταλείψει το σχολείο. Δεν ήξερα αν θα πετύχαινα ως μουσικός. Δεν ήξερα αν θα μπορούσα να ζήσω για να δω το αύριο», είπε.

«Και θυμάμαι ότι με κάποιο τρόπο κατάφερα να δω την ταινία στους κινηματογράφους. Δεν ξέρω πώς μπήκα μέσα. Ήταν τόσο μεγάλη απόδραση από την πραγματική ζωή μου που η ταινία έχει γίνει τατουάζ στον εγκέφαλό μου», πρόσθεσε.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης James Cameron επιθυμούσε συγκεκριμένα ο The Weeknd να ερμηνεύσει το τραγούδι της ταινίας.

«Μου είπαν ότι είχαν μόνο ένα όνομα στη λίστα για να κάνει το τραγούδι και αυτό ήμουν εγώ. Νιώθω ότι είναι το κισμέτ και είναι μία στιγμή που κλείνει τον κύκλο για μένα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι μία πολύ σημαντική ταινία για εμένα», ανέφερε.

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 15 τραγουδιών που διεκδικούν φέτος μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2023 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.