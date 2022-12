The Weeknd: Πρώτη επαφή με το νέο single «Nothing Is Lost» για το «Avatar: The Way of Water»

Ακούστε το πρώτο απόσπασμα από το νέο τραγούδι του The Weeknd για το soundtrack της ταινίας «Avatar: The Way of Water».

Το τελευταίο trailer για το «Avatar: The Way of Water» αποκαλύπτει την πρώτη πρόγευση από το νέο τραγούδι του The Weeknd για την άκρως πολυαναμενόμενη ταινία.

Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Nothing is Lost (You Give Me Strength)» και φέρει την υπογραφή του ίδιου του The Weeknd. Την παραγωγή του single έχουν επιμεληθεί οι Swedish House Mafia και ο Simon Franglen.

Ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης Simon Franglen υπογράφει επίσης τη μουσική επένδυση της ταινίας «Avatar: The Way of Water».

Ο The Weeknd ένωσε για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με τους Swedish House Mafia στο τραγούδι τους «Moth To A Flame», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

Το εμβληματικό τρίο της EDM σκηνής, που αποτελείται από τους Axwell, Steve Angello και Sebastian Ingrosso, υπέγραψε επίσης την παραγωγή στα τραγούδια «Sacrifice» και «How Do I Make You Love Me?» του τελευταίο άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd.

Το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα του «Avatar: The Way of Water» στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Το «Avatar: The Way Of Water» κυκλοφορεί 13 χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Avatar», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2009. Όπως και στην πρώτη ταινία, το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή υπογράφει ο James Cameron.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez και Sigourney Weaver.

Ο James Cameron δήλωσε ότι το πολυαναμενόμενο sequel του «Avatar», της ταινίας με τα υψηλότερα κέρδη όλων των εποχών, θα «διευρύνει τα όρια των δυνατοτήτων του κινηματογράφου».

Το «Nothing is Lost (You Give Me Strength)» θα αποτελέσει το καλύτερο αποκορύφωμα για μία ακόμη συναρπαστική χρονιά για τον The Weeknd, ο οποίος ήταν μία από τις κυρίαρχες του 2022 με το άλμπουμ του «Dawn FM» και το πρώτο σκέλος της περιοδείας του «After Hours Til Dawn».