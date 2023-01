Ο The Weeknd αποκάλεσε «ιδιοφυΐα» τον σκηνοθέτη James Cameron και μίλησε για τη συνεργασία τους.

Ο The Weeknd νιώθει «τιμή» που το τραγούδι του «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για την ταινία «Avatar: The Way of Water» διεκδικεί μία υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου έδωσε στη δημοσιότητα στα τέλη του Δεκεμβρίου τη λίστα με τα 15 επικρατέστερα τραγούδια για τις υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd.

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της λίστας. Κάθε είδους αναγνώριση για αυτό το τραγούδι μοιάζει με ευλογία», δήλωσε ο Καναδός τραγουδιστής στο The Hollywood Reporter.

Εάν η μπαλάντα του, εμπνευσμένη από τους Na’vi, καταφέρει να πάρει μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά υποψηφιότητα του The Weeknd στη συγκεκριμένη κατηγορία – μετά το «Earned It» (2015) από την ταινία «Fifty Shades of Grey» (Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι).

«Θα ήταν υπέροχο», πρόσθεσε για την πιθανότητα να κερδίσει άλλη μία υποψηφιότητα.

«Αλλά είμαι απλώς χαρούμενος που κατάφερα να συμμετάσχω σε μια τόσο ιστορική ταινία», συνέχισε για το πολυαναμενόμενο sequel του «Avatar» του 2009, της εμπορικότερης ταινίας όλων των εποχών.

Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2023 θα ανακοινωθούν στις 24 Ιανουαρίου, ενάμιση μήνα πριν τη διεξαγωγή της τελετής απονομής των βραβείων στις 12 Μαρτίου.

Ωστόσο, ο The Weeknd διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο The Hollywood Reporter ότι η διαδικασία της δημιουργίας του «Nothing Is Lost» ήταν αισθητά διαφορετική από τη δημιουργία του τραγουδιού για την ιστορία της Anastasia Steele και του Christian Grey στο «Fifty Shades of Grey».

«Το τραγούδι για την ταινία “Fifty Shades of Grey” είναι απλά πολύ σέξι και σεξουαλικό. Η δουλειά πάνω σε αυτό το τραγούδι ήταν επίσης διασκεδαστική, αλλά εκείνο το τραγούδι ήταν λίγο πιο διασκεδαστικό και χαλαρό, ενώ αυτό το τραγούδι ήταν λίγο πιο επιστημονικό», σημείωσε.

«Δεν μπορούσα να παρεκκλίνω από αυτό που ήθελε (ο σκηνοθέτης James Cameron). Επειδή το τραγούδι είναι πολύ συνδεδεμένο με την ταινία, έπρεπε να σιγουρευτώ ότι δεν θα έμοιαζε σαν να είχαμε βάλει απλώς ένα pop τραγούδι στους τίτλους τέλους. Δεν μπορούσα να είμαι τόσο θολός όσο με το “Earned It”», εξήγησε.

Ακόμα και με πιο αυστηρές οδηγίες, ο The Weeknd είχε μόνο καλά λόγια να πει για το γεγονός ότι ο James Cameron τον επέλεξε για το soundtrack του «Avatar: The Way of Water», που έχει σπάσει τα ταμεία, καταγράφοντας μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες προβολής έσοδα άνω του 1,7 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

«Είναι μία διάνοια και απλά ένιωσα τιμή που συνεργάστηκα μαζί του», δήλωσε ο The Weeknd για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη.

«Το καλύτερο μέρος της δημιουργίας του τραγουδιού ήταν το γεγονός ότι έπαιρνα σημειώσεις από τον James και σιγουρευόμουν ότι όλοι οι στίχοι και οι τόνοι ταίριαζαν με τα θέματα της ταινίας. Νομίζω ότι ξαναέγραψα το τραγούδι ίσως έξι φορές για να βεβαιωθώ ότι ήταν τέλειο», ανέφερε.