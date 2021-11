Ο The Weeknd μιλά για το νέο άλμπουμ του και για την έμπνευση από το «GTA: Vice City»

«Αυτό το άλμπουμ θα ήταν πολύ φιλόδοξο για εμένα στο παρελθόν».

Αν αισθανθήκατε ποτέ σαν να κάνετε βόλτες στο «Vice City» ενώ ακούγατε το «Blinding Lights» του The Weeknd, δεν ήσασταν οι μόνοι. Οι πιθανότητες είναι ότι το έχει νιώσει και εκείνος.

Ο The Weeknd φιλοξενείται στο νέο τεύχος του Billboard και μιλά για την μνημειώδες επιτυχία του «Blinding Lights», η οποία ανακηρύχθηκε από περιοδικό ως το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών στο Billboard Hot 100 χάρη στην αμείλικτη κυριαρχία του στο chart.

Για τον The Weeknd, η αγάπη του για τη μουσική της δεκαετίας του ’80, η οποία ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό το άλμπουμ «After Hours», προήλθε από ένα αρκετά προφανές μέρος.

«Το “Grand Theft Auto: Vice City” μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια και μου σύστησε πολλή μουσική της δεκαετίας του ’80, οπότε υπήρχε μια νοσταλγία για την εποχή που ήμουν παιδί που έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και άκουγα Hall & Oates και Michael Jackson ενώ ήμουν με το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη», εξήγησε.

Να σημειωθεί ότι το «Blinding Lights» πήρε τα ηνία του κορυφαίου τραγουδιού όλων των εποχών στο Billboard Hot 100 από το κλασικό «The Twist» του Chubby Checker που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’60.

Ο The Weeknd αποκάλυψε επίσης την έμπνευση πίσω από το περίφημο κόκκινο κουστούμι με το οποίο εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια της περιόδου του «After Hours», αλλά και από την αισθητική που συνόδευε το άλμπουμ, στοιχεία που πλέον έχει αποσύρει, καθώς ετοιμάζει την επόμενη δισκογραφική δουλειά του.

«Από τον χαρακτήρα του Jack Nicholson στο “Chinatown” μέχρι την ταινία “Possession” και τον Tim Robbins στο “Jacob’s Ladder”, είναι όλα τα αγαπημένα μου ψυχολογικά θρίλερ και δράματα σε ένα σύμπαν», σημείωσε ο Καναδός τραγουδιστής.

Η συνέντευξή του Billboard περιλάμβανε επίσης δηλώσεις από αρκετούς συντελεστές του «After Hours», συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού pop παραγωγού Max Martin, ωστόσο ο The Weeknd δεν παρέλειψε να μιλήσει για το επερχόμενο project του, με τίτλο «The Dawn».

Ο The Weeknd ανέφερε για το νέο άλμπουμ του, το οποίο δημιουργήθηκε εν μέσω της πανδημίας, ότι «θα ήταν πολύ φιλόδοξο για εκείνον στο παρελθόν» και ότι «δεν είχε τις δεξιότητες για να δημιουργήσει αυτού του είδους το project μέχρι τώρα».

«Φανταστείτε το άλμπουμ σαν να είναι ένας ακροατής που να είναι νεκρός. Και να είναι κολλημένος στο καθαρτήριο, το οποίο πάντα φανταζόμουν ότι θα ήταν σαν να είσαι κολλημένος στην κίνηση περιμένοντας να φτάσεις στο φως στην άκρη του τούνελ», περιέγραψε.

«Και ενώ είναι κολλημένος στην κίνηση, έχει έναν ραδιοφωνικό σταθμό να παίζει στο αυτοκίνητο, με έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να τον καθοδηγεί στο φως και να τον βοηθάει να περάσει στην άλλη πλευρά», συνέχισε.

«Έτσι, θα μπορούσε να έχει πανηγυρική αίσθηση, θα μπορούσε να είναι ζοφερό, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε θέλετε, αλλά αυτό είναι το “The Dawn” για μένα», τόνισε.

Ο The Weeknd αποκάλυψε επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις για τον ήχο του νέου άλμπουμ του, από το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει το single «Take My Breath», ωστόσο έδωσε μία πρόγευση από όσα θα πρέπει να περιμένουν οι θαυμαστές του.

«Θα ακούσετε EDM, hip-hop και τρία άλλα είδη ήχων σε ένα τραγούδι και με κάποιο τρόπο, θα το κάνουμε να λειτουργήσει», είπε.