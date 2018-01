Η αλυσίδα ειδών ένδυσης «H&M» ήρθε σε δύσκολη θέση αυτή την εβδομάδα, ύστερα από ορισμένες αμφιλεγόμενες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να χάσει ένα μεγάλο όνομα που συνεργαζόταν μαζί της: Τον The Weeknd.

Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εξεπλάγησαν όταν αντίκρισαν ένα παιδικό φούτερ της εταιρείας που έγραφε στο ύψος του στήθους τη φράση «η πιο cool μαϊμού στη ζούγκλα».

Ενώ το φούτερ είναι αβλαβές ως ένδυμα, η απόχρωση δέρματος του παιδιού – μοντέλο που το φορούσε, προκάλεσε την οργή όλων. Η κριτική άρχισε να συγκεντρώνεται από όλες τις γωνίες διαδικτύου, αν και η επίμαχη φωτογραφία εμφανίστηκε μόνο στη βρετανική ιστοσελίδα των καταστημάτων.

Η εταιρεία απολογήθηκε εν τέλει, με την εκπρόσωπό της, Anna Eriksson, να δηλώνει: «Αυτή η εικόνα έχει πλέον αφαιρεθεί από όλα τα κανάλια της “H&M” και ζητούμε συγγνώμη σε οποιονδήποτε μπορεί να πρόσβαλε.»

Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για να αλλάξει την απόφαση του The Weeknd.

Ο Καναδός καλλιτέχνης, ο οποίος διαθέτει μία σειρά ρούχων που πωλείται αποκλειστικά στα καταστήματα της «H&M», κόβει κάθε δεσμό με την εταιρεία.

«Ξύπνησα το πρωί, σοκαρισμένος και ντροπιασμένος από αυτή τη φωτογραφία. Είμαι βαθιά προσβεβλημένος και δε θα συνεργάζομαι με την “H&M” άλλο πια», έγραψε στο Twitter.

Ο The Weeknd δε σχολίασε περαιτέρω το περιστατικό, όμως υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που συνεργάζονται με την επιχείρηση, όπως ο Young Thug, που θα μπορούσαν να αντιδράσουν με τη σειρά τους.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018