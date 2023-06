The Weeknd και Madonna ενώνουν τις δυνάμεις τους – Για το soundtrack του «The Idol»

Μετά την προβολή του «The Idol» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η νέα σειρά του The Weeknd ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO και στην υπηρεσία streaming Max στις 4 Ιουνίου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, θα κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες το soundtrack του «The Idol», με τα τραγούδια του πρωταγωνιστή, παραγωγού και συνδημιουργού της σειράς, του The Weeknd.

Ο Καναδός τραγουδιστής αποκάλυψε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι το άλμπουμ, με τίτλο «The Idol, Vol. 1» είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία και σκόρπισε ενθουσιασμό με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας ενός νέου single με τίτλο «Popular» στο οποίο συνεργάζεται με τον Playboi Carti και τη Madonna.

Το «Popular» είναι η πρώτη κυκλοφορία της Madonna για το 2023 και η δεύτερη συνεργασία της που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψη της είδησης για την επερχόμενη σύμπραξή της με τον Sam Smith στο «Vulgar», το οποίο θα κυκλοφορήσει μια εβδομάδα μετά το soundtrack του «The Idol», στις 9 Ιουνίου.

Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο tracklist από το soundtrack του «The Idol», ο The Weeknd αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του ότι η συμπρωταγωνίστριά του Lily Rose-Depp, θα έχει ένα δικό της τραγούδι.

Το γεγονός ότι στο «The Idol» συμμετέχουν επίσης μουσικοί όπως η Jennie των BLACKPINK και ο Troye Sivan, έχει κάνει τους θαυμαστές τους να ελπίζουν ότι θα κυκλοφορήσουν και εκείνοι τα δικά τους τραγούδια για το soundtrack της σειράς.

Αν και η Jennie των BLACKPINK έδωσε μία γεύση από μία συνεργασία της με τον The Weeknd κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στη Σεούλ της Νότιας Κορέας για την κυκλοφορία της νέας capsule συλλογής της με την Calvin Klein, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι.

Το πρώτο single από το soundtrack του «The Idol» ήταν η συνεργασία του The Weeknd και του Future στο τραγούδι «Double Fantasy», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

The Idol Vol. 1 ALBUM PRE-ORDER this Friday! + new Single with @playboicarti / @Madonna: https://t.co/7NToxfKdhc pic.twitter.com/IeJZVfiTfn

— Abel Tesfaye (@theweeknd) May 31, 2023