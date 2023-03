Ο The Weeknd κυκλοφορεί το live album «Live At SoFi Stadium»

Το live album αποτελείται από 31 τραγούδια που καλύπτουν ολόκληρη την καριέρα του The Weeknd.

Ο The Weeknd κυκλοφορεί το πρώτο του live album με το «Live At SoFi Stadium».

Το άλμπουμ απαθανατίζει τη sold out διήμερη συναυλία – ορόσημο του The Weeknd στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια της blockbuster περιοδείας του «After Hours Til Dawn Tour».

Το «Live At SoFi Stadium» αποτελείται από 31 τραγούδια που καλύπτουν ολόκληρη την καριέρα του The Weeknd και περιλαμβάνει δυνατές ζωντανές εκτελέσεις πλήθους επιτυχιών, από τα «Wicked Games» και «Kiss Land» μέχρι τα «The Hills», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», «Die For You» και «Blinding Lights», μεταξύ άλλων.

Την παραγωγή του live album επιμελήθηκαν ο The Weeknd και ο Mike Dean. Συγκεκριμένα, αποτελεί συνοδευτική κυκλοφορία της συναυλιακής ταινίας «Live at SoFi Stadium» του The Weeknd που μόλις έκανε πρεμιέρα στο HBO Max.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο The Weeknd έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που έφτασε τους 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Ο The Weeknd κατάφερε να σημειώσει τον μεγαλύτερο αριθμό μηνιαίων ακροατών που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας 100,4 εκατομμύρια ακροατές. Με αυτόν τον τρόπο καθιερώθηκε ως ο Νο. 1 καλλιτέχνης στον κόσμο στο Spotify.

Παράλληλα, η τεράστια επιτυχία «Blinding Lights» του The Weeknd παραμένει το τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify, διαθέτοντας αυτή τη στιγμή 3,4 δισεκατομμύρια streams.

Το νέο remix του «Die For You» με την Ariana Grande συνεχίζει επίσης να ανεβάζει τα νούμερά του, έχοντας συγκεντρώσει 23,2 εκατομμύρια streams στο Spotify σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της εκπληκτικής αναζωπύρωσης του «Die For You», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2016 στο άλμπουμ «Starboy» του The Weeknd, ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη αναρρίχηση στο Νο. 1 στην ιστορία των ραδιοφωνικών σταθμών των ΗΠΑ.

Το «Die For You» έχει κυριαρχήσει το Νο. 1 στο Radio Songs Chart του Billboard για δύο εβδομάδες και διατηρείται στο Billboard Hot 100 για όλο το 2023, ενώ πρόσφατα ανέβηκε στο Top 10 του chart, αποτελώντας το 16ο τραγούδι του The Weeknd που εμφανίζεται στην κορυφαία δεκάδα.

Επίσης, το «Die For You» έγινε το 15ο τραγούδι του The Weeknd που ανεβαίνει στο Top 20 του Billboard Global 200.