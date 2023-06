Ο The Weeknd συνεργάζεται με τον Lil Baby στο «False Idols» – Για το soundtrack του «The Idol»

Δύο νέα τραγούδια από το επερχόμενο φινάλε του «The Idol».

Ο The Weeknd κυκλοφόρησε άλλα δύο νέα τραγούδια από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του «The Idol».

Τα δύο νέα τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν «The Idol», το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 2 Ιουλίου.

Το πρώτο τραγούδι είναι το «False Idols», στο οποίο ο The Weeknd συναντά τον Lil Baby και τη Suzanna Son.

Κατά τη διάρκεια του «False Idols», ο Lil Baby μοιράζεται τους προβληματισμούς του για τη φήμη και την τοποθέτηση των σταρ σε βάθρα: «Να προσέχεις ποιον αποκαλείς Θεό», ραπάρει στην αρχή.

Ο The Weeknd επανέρχεται αργότερα στην ίδια θεματολογία, τραγουδώντας: «Είμαι στον παράδεισο, είμαι στον παράδεισο / Αλλά αυτά τα ψεύτικα είδωλα με έκαναν να τρομοκρατηθώ / Είμαι τόσο τρομοκρατημένος, νιώθω τρομοκρατημένος / Η ζωή είναι πόλεμος μπροστά στο πρόσωπο του Θεού».

Το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο φινάλε του «The Idol» είναι το «Like A God», στο οποίο συμμετέχει μόνο ο The Weeknd.

«Παρακολουθεί σαν Θεός / Σε κάνει να πονάς ξανά, για να μπορέσεις να θεραπευτείς και να πεις “Αμήν”», τραγουδάει και συνεχίζει: «Θα αλλάξουμε για εσένα / Θα κλάψουμε για εσένα / Θα πληρώσουμε για εσένα / θα δώσουμε τις ζωές μας για εσένα».

Αντί να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο το soundtrack του «The Idol», ο The Weeknd αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να μοιράζεται κάθε εβδομάδα νέα τραγούδια από τη σειρά που δημιούργησε και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Lily-Rose Depp, δηλώνοντας «πολύ ενθουσιασμένος».

Την περασμένη εβδομάδα, ο The Weeknd παρουσίασε τη διασκευή του «Jealous Guy» του John Lennon που είχε ήδη προαναγγείλει νωρίτερα φέτος, όταν έδωσε την πρώτη γεύση από το soundtrack του «The Idol».

Παράλληλα, ο The Weeknd κυκλοφόρησε το «One Of The Girls», στο οποίο ένωσε τις δυνάμεις τόσο με τη Lily-Rose Depp όσο και με την Jennie των BLACKPINK, η οποία συμμετέχει επίσης στη σειρά.

Λίγο από την πρεμιέρα του «The Idol», ο The Weeknd κυκλοφόρησε το τραγούδι «Popular» με τη συμμετοχή του απόλυτου ειδώλου της pop μουσικής, της Madonna. Στο «Popular» εμφανίστηκε επίσης ο Playboi Carti.

Η πρώτη σεζόν του «The Idol» θα αποτελούταν από έξι επεισόδια, ωστόσο στις αρχές της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί αυτήν την Κυριακή, μετά από μόλις πέντε επεισόδια.

«False Idols»

«Like A God»