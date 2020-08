Ο The Weeknd αποκαλύπτει το remix για το «Money Power Glory» της Lana Del Rey

Ένα λαμπερό διαμάντι ανέσυρε ο The Weeknd από το θησαυροφυλάκιό του.

Παρότι το άλμπουμ «Kiss Land» του The Weeknd να κυκλοφόρησε πριν από επτά χρόνια, το 2013, κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή του R&B chart την προηγούμενη εβδομάδα.

Για να γιορτάσει το απροσδόκητο επίτευγμα, ο Καναδός καλλιτέχνης αποφάσισε να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της ραδιοφωνικής εκπομπής του «Memento Mori» στο Apple Music «μια συλλογή τραγουδιών και ιδεών που δεν συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ.

Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο ο The Weeknd έστειλε το δικό του «ευχαριστώ» στο κοινό για την αγάπη που έδειξε στο «Kiss Land» την προηγούμενη εβδομάδα και έπαιξε μια σειρά από ακυκλοφόρητα κομμάτια και μερικές άλλες εκπλήξεις.

Μεταξύ των εκπλήξεων ήταν και ένα remix του τραγουδιού «Money Power Glory» της Lana Del Rey από το άλμπουμ της «Ultraviolence» (2014).

Αν και το remix δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν τα επόμενα χρόνια σε πλήθος περιπτώσεων.

Συγκεκριμένα ένωσαν τις δυνάμεις τους στα τραγούδια «Prisoner» και «Party Monster» του The Weeknd από τα άλμπουμ του «Beauty Behind The Madness» (2015) και «Starboy» (2016) και στο τραγούδι «Lust For Life» (2017) από την ομότιτλη δισκογραφική δουλειά της Lana Del Rey.

Εκτός από το «Money Power Glory», ο The Weeknd μοιράστηκε με τους ακροατές της εκπομπής του διάφορα ακυκλοφόρητα τραγούδια από την εποχή του «Kiss Land», όπως τα «Angel Face», «For Your Eyes», «Heavenly Creatures» και «Another One Of Me».