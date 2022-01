Ο The Weeknd κατέρριψε το ρεκόρ για τους περισσότερους ακροατές στο Spotify

Ο The Weeknd εκθρόνισε τον Justin Bieber από την κορυφή του Spotify.

Ο The Weeknd κατέρριψε το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τους περισσότερους ακροατές στο Spotify.

Ο Καναδός καλλιτέχνης σημείωσε ένα νέο στα χρονικά του Spotify διαθέτοντας 85,66 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ανήκε στον Justin Bieber, ο οποίος αριθμούσε σχεδόν 84 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση.

Στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών στο Spotify εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ο Ed Sheeran με 79,7 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση.

Όλη η επιτυχία που γνωρίζει ο The Weeknd οφείλεται στην κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, «Dawn FM», το οποίο διαγράφει εξαιρετική πορεία στα charts.

Ο The Weeknd σημείωσε επίσης ένα άκρως εντυπωσιακό ρεκόρ στο chart του Billboard Global 200 όταν έκαναν εμφανίστηκε ταυτόχρονα στην κατάταξη 24 τραγούδια του, ένα επίτευγμα που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος σόλο άνδρας καλλιτέχνης.

Το «Dawn FM» συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των charts παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη σε φυσικό προϊόν και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά ψηφιακά, γεγονός που δεν ενοχλεί τον The Weeknd.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Apple Music στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 125 χώρες, καθώς και στο Νο. 1 του Spotify στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Τα streams του «Dawn FM» αθροιστικά έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέχρι σήμερα.

Επιπροσθέτως, το single «Sacrifice» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Spotify τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως και βρίσκεται στα charts σε πάνω από 130 χώρες στο Apple Music.

Ο The Weeknd αποφάσισε να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό και να κυκλοφορήσει το «Dawn FM» ως έκπληξη, επιλέγοντας για άλλη μια φορά να χαρίσει στους θαυμαστές του νέα μουσική κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας.

Το «Dawn FM», το οποίο μπορείτε να το ακούστε εδώ, είναι το δεύτερο άλμπουμ του που κατακτά το No. 1 των charts παγκοσμίως σε αυτήν την πρωτόγνωρη περίοδο. Το Μάρτιο του 2020 κυκλοφόρησε το επίσης αριστουργηματικό «After Hours» το οποίο περιείχε τις διεθνείς επιτυχίες «Blinding Lights», «Save Your Tears» και «In Your Eyes», μεταξύ άλλων.