Ο The Weeknd καινοτομεί και χαρίζει μια εξατομικευμένη εμπειρία ακρόασης

O The Weeknd αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας με ακόμα μία καινοτόμα πρόταση.

Ο The Weeknd συνεργάζεται με το Spotify για τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εμπειρίας ακρόασης με τον τίτλο «Alone With Me: An Experience With Τhe Weeknd».

Ο χαρισματικός καλλιτέχνης συνεχίζει να εξερευνά τις νέες τεχνολογίες και να πρωτοπορεί.

Μετά την πρόσφατη εικονική συναυλία του στο TikTok, o The Weeknd συμπράττει με το Spotify για τη δημιουργία μιας σουρεαλιστικής ψηφιακής εμπειρίας στην ιστοσελίδα theweeknd.withspotify.com.

Στην κεντρική σελίδα του «Alone With Me» τους επισκέπτες καλωσορίζει ένα μήνυμα από τον ίδιο τον The Weeknd.

Μια ψηφιακή εκδοχή της περσόνας που έχει δημιουργήσει για το άλμπουμ «After Hours» μιλά απευθείας στον επισκέπτη, αποκαλώντας τον με το όνομά του, και αναλύει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη μουσική του τραγουδιστή στο Spotify.

«Σε ευχαριστώ που ακούς τη μουσική μου, σημαίνει τόσο πολλά για εμένα. Έχω αρχίσει να σε γνωρίζω και παρατηρήσει κάποια πράγματα», αναφέρει.

Ο The Weeknd αποκαλύπτει στη συνέχεια ποιο είναι το τραγούδι του που έχετε ακούσει περισσότερο, πόσο συχνά ακούτε το άλμπουμ του «After Hours», το οποίο διαθέτει πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, ποιο είναι το πρώτο τραγούδι του που ακούσατε στην πλατφόρμα, ποια χρονιά αρχίσατε να ακούτε τη μουσική του, αλλά και ποια ημέρα της εβδομάδας ακούτε περισσότερο τα τραγούδια του.

Στο μεταξύ, οι επισκέπτες είναι ελεύθεροι να κάνουν κλικ στο avatar του Καναδού καλλιτέχνη και να το απολαύσουν να παραμορφώνεται, ακούγοντας συγχρόνως τα τραγούδια του «After Hours».

Η συζήτηση εξελίσσεται σε μια δυναμική εμπειρία ακρόασης του άλμπουμ μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού, μια εμπειρία που είναι διαφορετική για κάθε χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπο του «Alone With Me».

Η περσόνα του The Weeknd ζωντανεύει και τραγουδά μερικά από τα πιο πρόσφατα επιτυχημένα singles του «After Hours», με το χρήστη να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το avatar του καλλιτέχνη.