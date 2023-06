The Weeknd, Jennie και Lily-Rose Depp συνεργάζονται στο «One Of The Girls» από το «The Idol»

Το «One Of The Girls» συνδυάζει με επιτυχία τρεις διαφορετικούς κόσμους.

Ο The Weeknd, η Jennie των BLACKPINK και η Lily-Rose Depp ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τραγούδι «One Of The Girls».

Το πολυαναμενόμενο τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της νέας τηλεοπτικής σειράς «The Idol» του The Weeknd που έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης.

Ο μοναδικός συνδυασμός των ταλέντων του The Weeknd, της Jennie και τις Lily-Rose Depp έχει δημιουργήσει ένα μαγευτικό τραγούδι που αναμένεται να τύχει ευρείας αποδοχής.

Το «One Of The Girls» είναι μία τέλεια ένωση του χαρακτηριστικού R&B ήχου του The Weeknd, του απαράμιλλου K-pop χαρακτήρα της Jennie και της ξεχωριστής αιθέριας φωνής της Lily-Rose Depp.

Ο εθιστικός ρυθμός και το catchy ρεφρέν του τραγουδιού είναι βέβαιο ότι θα το εκτοξεύσουν στην κορυφή των charts.

Το «One Of The Girls» συνδυάζει με επιτυχία τρεις διαφορετικούς κόσμους σε ένα συνεκτικό τραγούδι. Η αισθαντική φωνή του The Weeknd, η δυναμική παρουσία της Jennie και τα μαγευτικά φωνητικά της Lily-Rose Depp δημιούργησαν ένα πραγματικά αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα.

Η νέα σειρά «The Idol», με πρωταγωνιστές τον The Weeknd και τη Lily-Rose Depp, έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο.

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία μίας νεαρής τραγουδίστριας που εξερευνά τον σκληρό κόσμο της μουσικής βιομηχανίας. Με τη συναρπαστική ιστορία του και ένα all-star καστ, το «The Idol» έχει γίνει ήδη ένα από τα τηλεοπτικά γεγονότα του 2023.

Η Lily-Rose Depp έχει ήδη κυκλοφορήσει για τις ανάγκες του «The Idol» το τραγούδι «World Class Sinner / I’m A Freak».

Το «One Of The Girls» δίνει συνέχεια στις εντυπωσιακές συνεργασίες που έχει παρουσιάσει ο The Weeknd στο πλαίσιο του soundtrack του «The Idol».

Στα τέλη του περασμένου Απριλίου αποκαλύφθηκε το «Double Fantasy» με τον Future και έδωσε την πρώτη γεύση από τη μουσική της σειράς, ενώ λίγο πριν την πρεμιέρα του «The Idol», ο The Weeknd κυκλοφόρησε το «Popular» με τη συμμετοχή της Madonna και του Playboi Carti.