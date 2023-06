Ο The Weeknd διασκευάζει το «Jealous Guy» του John Lennon στο «The Idol»

Η αιθέρια φωνή του The Weeknd συναντά το κλασικό τραγούδι του John Lennon.

Ο The Weeknd κυκλοφόρησε τη διασκευή του «Jealous Guy» του John Lennon που ακούστηκε για πρώτη φορά στη νέα τηλεοπτική σειρά του «The Idol».

Ο Καναδός καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την ύπαρξης της διασκευής τον Απρίλιο όταν έδωσε μία πρώτη γεύση από το soundtrack «The Idol», ανακοινώνοντας συγχρόνως την κυκλοφορία του «Double Fantasy» σε συνεργασία με τον Future.

Ο The Weeknd τραγούδησε ζωντανά στη σκηνή το «Jealous Guy» σε συναυλία της περιοδείας του «After Hours Til Dawn Tour» στη Νορβηγία την προηγούμενη εβδομάδα.

Το «Jealous Guy» γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που οι Beatles μελετούσαν τον υπερβατικό διαλογισμό με τον Maharishi Mahesh Yogi στο Rishikesh της Ινδίας, την άνοιξη του 1968.

Τόσο ο John Lennon όσο και ο Paul McCartney έγραψαν τραγούδια εμπνευσμένα από μία διάλεξη που είχε δώσει ο Maharishi σχετικά με τη θέση των ανθρώπων ως τέκνα της μητέρας φύσης.

Το «Mother Nature’s Son» του Paul McCartney είναι μία από τις πιο ήπιες στιγμές του «The White Album» των Beatles, ενώ ο John Lennon έγραψε το «Child Of Nature», ένα τραγούδι που ξεκινάει με τους στίχους «On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less», πάνω στη μελωδία που θα γινόταν γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους ως «Jealous Guy».

Οι Beatles ηχογράφησαν ένα demo του τραγουδιού τον Μάιο του 1968, προκειμένου να το συμπεριλάβουν στο «The White Album».

Εκείνο το demo, που ηχογραφήθηκε στο Esher της Αγγλίας, είναι μία τρυφερή εκτέλεση, με το μαντολίνο να προσθέτει μία μεσογειακή γεύση στο τραγούδι.

Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, το τραγούδι δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και ο john Lennon προσπάθησε να το επαναφέρει κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το «Get Back» τον Ιανουάριο του 1969.

Τελικά, το «Jealous Guy» συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό άλμπουμ «Imagine» του John Lennon το 1971, ενώ αργότερα κυκλοφόρησε τη δική του εκτέλεση και ο Donny Hathaway.

Η διασκευή του «Jealous Guy» από τον The Weeknd δημοσιεύθηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες λίγο μετά την κυκλοφορία των πρωτότυπων τραγουδιών που ακούστηκαν στο τρίτο επεισόδιο του «The Idol».

Μεταξύ αυτών, η πολυαναμενόμενη συνεργασία του The Weeknd και της Jennie των BLACKPINK στο «One Of The Girls», στο οποίο συμμετέχει επίσης η Lily-Rose Depp, αλλά και το «Lesser Man».

Η νέα σειρά «The Idol» προβάλλεται κάθε Κυριακή στο HBO και είναι διαθέσιμη για streaming στο Max.