Ο The Weeknd ίσως αφαιρέσει το «Trilogy» από τις ψηφιακές πλατφόρμες

Ο The Weeknd προτρέπει τους θαυμαστές του να ακούσουν τα mixtapes του «Trilogy» χωριστά.

Στις 13 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τότε που ο The Weeknd κυκλοφόρησε τα τρία πρώτα του mixtapes στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες streaming, καθώς και σε φυσικούς δίσκους, με τη μορφή μιας συλλογής που ονομαζόταν «Trilogy».

Τα mixtapes – «House Of Balloons», «Thursday» και «Echoes Of Silence» – κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες διάθεσης mixtapes ένα χρόνο πριν, ωστόσο, το «Wicked Games» από το πρώτο του mixtape, «House Of Balloons» γνώρισε επιτυχία το 2012 και πολλοί θαυμαστές άρχισαν να ζητούν από τον The Weeknd ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του «Trilogy», πολλά από τα samples και τις ηχητικές μίξεις από τα mixtapes του 2011 άλλαξαν για τη συλλογή του 2012, καθώς ο The Weeknd δεν είχε καταφέρει να πάρει την άδεια χρήσης για τα samples που χρησιμοποιήθηκαν.

Τον Μάρτιο του 2021, το «House Of Balloons» επανακυκλοφόρησε με τα αρχικά samples και τις ηχητικές μίξεις και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το ίδιο με τα άλλα δύο mixtapes στις αντίστοιχες επετείους τους.

Σήμερα, ο The Weeknd ανέφερε ότι τώρα που κατάφερε να πάρει την άδεια για τις αρχικές μίξεις, μπορεί να αφαιρέσει τη συλλογή «Trilogy» από τις πλατφόρμες streaming.

«Αν θέλετε να ακούσετε το “Trilogy” όπως υποτίθεται ότι πρέπει να το ακούσετε… ακούστε το “House of Balloons”, το “Thursday” και το “Echoes of Silence” ξεχωριστά», ανέφερε σε ένα tweet του.

«Δεν υπάρχουν όλα τα samples στο “Trilogy” και η μίξη δεν είναι η αρχική μίξη. Αλλά για να ξέρετε, για τους νέους θαυμαστές, το “Trilogy” δεν είναι άλμπουμ», συνέχισε.

«Ίσως να ξεφορτωθώ τη συλλογή απλά για να μην υπάρχει άλλη σύγχυση, τώρα που όλα τα samples έχουν επιτέλους λάβει άδεια από τις 17 Δεκεμβρίου 2021», έγραψε/

«Αλλά ξέρω επίσης ότι υπάρχουν θαυμαστές της συλλογής, οπότε μπορεί να μην την ξεφορτωθώ, αλλά απλά θέλω να είναι ξεκάθαρο για όλους τους νέους θαυμαστές και τους περίεργα παλαιότερους θαυμαστές…», σημείωσε ο The Weeknd.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το «Trilogy» εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming, παράλληλα με το «House Of Balloons», το «Thursday» και το «Echoes Of Silence» στις αρχικές μίξεις τους.

if y’all wanna hear the trilogy how it’s supposed to be listened to … listen to House of Balloons, Thursday and Echoes of Silence individually. not all samples are on trilogy and the mix isn’t the original mix. But shout out trilogy but fyi, for the new fans, it isn’t an album — The Weeknd (@theweeknd) November 13, 2022

I might get rid of the compilation just so there’s no more confusion, now that ALL the samples are finally cleared since December 17, 2021 — The Weeknd (@theweeknd) November 13, 2022