The Weeknd: Το HBO απαντά στις φήμες για το μέλλον του «The Idol»

Σε αντίθεση με τις φήμες, η τύχη της σειράς «The Idol» του The Weeknd δεν έχει αποφασιστεί.

Μετά από δημοσίευμα του Page Six που υποστήριζε ότι η πολυσυζητημένη σειρά δεν θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν, εν μέρει λόγω της ναρκισσιστικής συμπεριφοράς του The Weeknd στο πλατό, το HBO απάντησε στις φήμες μέσω του Twitter.

«Αναφέρεται εσφαλμένα ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη δεύτερη σεζόν του «The Idol». Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας το επόμενο επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής», έγραψε ο λογαριασμός @HBOPR.

Ο The Weeknd πρωταγωνιστεί στο «The Idol» μαζί με τη Lily-Rose Depp και έχει δημιουργήσει τη σειρά μαζί με τον Sam Levinson και τον Reza Fahim.

Καθώς η κριτική συνεχίζεται για το τηλεοπτικό εγχείρημα του The Weeknd, η τηλεθέαση του δεύτερου επεισοδίου του «The Idol» μειώθηκε κατά 12%, με τη σειρά να χάνει περισσότερους από 100.000 θεατές, σε σχέση με την πρεμιέρα της 4ης Ιουνίου.

Το επίμαχο δημοσίευμα του Page Six υποστήριζε ότι ο αρχικός σχεδιασμός για το «The Idol», ήταν να αποτελείται από λίγα επεισόδιο και να μην επιστρέψει στις οθόνες.

Ωστόσο, μία πηγή μέσα από το HBO δήλωσε: «Η πόρτα είναι σίγουρα ακόμα ανοιχτή – σίγουρα δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Σε αυτό το σημείο, αυτό είναι φυσιολογικό στη διαδικασία μας. Έχουν προβληθεί μόνο δύο επεισόδια».

Η πηγή σημείωσε ότι το HBO δεν σοκαρίστηκε από τις έντονες αντιδράσεις για τη σειρά, η οποία προβάλλεται ταυτόχρονα στην υπηρεσία streaming Max.

«Είναι μία σειρά του Sam Levinson, και ξέρετε τι παίρνετε με μία σειρά του Sam Levinson», σχολίασε η πηγή για τον συνδημιουργό και σκηνοθέτη του «The Idol», ο οποίος έχει δημιουργήσει επίσης το πολυβραβευμένο «Euphoria».

Όσον αφορά τις φήμες σχετικά με το κλίμα στα γυρίσματα, μία πηγή από το περιβάλλον του «The Idol» φέρεται να δήλωσε στο Page Six ότι η συνεργασία με τον The Weeknd δεν ήταν «μία ιδανική εμπειρία και δεν είμαι πρόθυμος να την επαναλάβω», ενώ μία άλλη πηγή αποκάλεσε «εγωμανή» τον 33χρονο τραγουδιστή.

Ενώ είχε ήδη γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος των έξι επεισοδίων του «The Idol», ο The Weeknd και ο Sam Levinson απομάκρυναν την αρχική σκηνοθέτρια Amy Seimetz και έγραψαν από την αρχή τα περισσότερα επεισόδια της σειράς.

Μία υψηλόβαθμη πηγή της τηλεοπτικής βιομηχανίας εκτίμησε ότι κάθε επεισόδιο του «The Idol» κόστιζε αρχικά περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια πριν τις σαρωτικές αλλαγές στην παραγωγή.

Εκτός από τον The Weeknd και τη Lily-Rose Depp, στο «The Idol» συμμετέχουν διάσημα ονόματα όπως η Jennie των BLACKPINK, ο Troye Sivan, ο Dan Levy, ο Hank Azaria, η Suzanna Son, ο Eli Roth και άλλοι.

Η πηγή υποστήριξε ότι το Max σχεδίαζε να δώσει μεγάλο βάρος στο «The Idol», καθώς αποτελεί την πρώτη μεγάλη σειρά που κυκλοφόρησε στην υπηρεσία streaming μετά την αλλαγή της ονομασίας της.

Όπως φαίνεται, όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά το μέλλον του «The Idol», με την πηγή του HBO να δηλώνει: «Ο μόνος που θα πάρει την απόφαση είναι ο επικεφαλής του HBO, Casey Bloys, και είναι αισιόδοξος».

