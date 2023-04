The Weeknd και Future συνεργάζονται στο «Double Fantasy» για το soundtrack του «The Idol»

Το πρώτο τραγούδι από το soundtrack της νέας τηλεοπτικής σειράς «The Idol» του The Weeknd.

Ο The Weeknd κυκλοφορεί το νέο single του «Double Fantasy» με τη συμμετοχή του Future.

Το «Double Fantasy» είναι το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά «The Idol» του The Weeknd για το HBO.

Την παραγωγή του «Double Fantasy» επιμελήθηκαν ο Mike Dean, ο οποίος εμφανίζεται στη σειρά και ο Metro Boomin, ο οποίος συνεργάστηκε με τον The Weeknd στο εξαιρετικό επιτυχημένο τραγούδι «Creepin’».

Ο The Weeknd παρουσίασε για πρώτη φορά το «Double Fantasy» κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Metro Boomin στο Coachella το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μετά το σόου ο Metro Booming προανήγγειλε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ σε συνεργασία με τον Future, τον ράπερ που ίσως είναι περισσότερο συνυφασμένος με τα beats του.

Στο music video για το «Double Fantasy» συμμετέχει η συμπρωταγωνίστρια του The Weeknd στο «The Idol», η Lily-Rose Depp.

Το «Double Fantasy» αποτελεί την πέμπτη συνεργασία του The Weeknd και του Future. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο single «Drinks on Us» του παραγωγού Mike WiLL Made-It το 2015, στο οποίο συμμετείχε και ο Swae Lee.

Το 2016, το δυναμικό δίδυμο ένωσε τις δυνάμεις του στο «Low Life» και στο τέλος της ίδιας χρονιάς, ο The Weeknd επιστράτευσε τον Future στο τραγούδι «All I Know» από το άλμπουμ του «Starboy».

Το 2017, συνεργάστηκαν στο τραγούδι «Comin Out Strong» από το άλμπουμ «HNDRXX» του Future.

Η νέα σειρά «The Idol» είναι μία δημιουργία του The Weeknd, του Sam Levinson του «Euphoria» και του Reza Fahim. Στο «The Idol» πρωταγωνιστούν ο The Weeknd και η Lily-Rose Depp.

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν επίσης η Jennie των BLACKPINK, ο Troye Sivan, όπως και οι Suzanna Son, Moses Sumney, Dan Levy, Eli Roth, Mike Dean, Hank Azaria και η εκλιπούσα ηθοποιός Anne Heche.

Το «The Idol» θα προβληθεί για πρώτη φορά στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στη Γαλλία, αυτόν τον Μάιο, στο πλαίσιο των επίσημων επιλογών εκτός συναγωνισμού.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο HBO την Κυριακή 4 Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Max.