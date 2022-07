Ο The Weeknd ευχαριστεί τον Jim Carrey για τη συμμετοχή του στο νέο άλμπουμ «Dawn FM»

Ο The Weeknd ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ έχει τον τίτλο «Dawn FM» και ότι θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιανουαρίου.

Εκτός από το ίδιο το άλμπουμ, ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την είδηση είναι το γεγονός ότι στο «Dawn FM» συμμετέχει μεταξύ άλλων, σε αδιευκρίνιστο προς το παρόν ρόλο, ο Jim Carrey, ο οποίος, όπως και ο The Weeknd, είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα στην ιστορία της καναδικής ψυχαγωγίας.

Ο The Weeknd και ο Jim Carrey άκουσαν μάλιστα μαζί το επερχόμενο άλμπουμ, με τον ηθοποιό να δηλώνει δημόσια ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του «Dawn FM».

Ο Jim Carrey έγραψε στο Twitter: «Άκουσα το “Dawn FM” με τον καλό μου φίλο Abel χθες το βράδυ. Ήταν βαθύ και κομψό και με έκανε να χορέψω σε όλο το δωμάτιο. Είμαι ενθουσιασμένος που παίζω έναν ρόλο στη συμφωνία του».

Ο The Weeknd αναδημοσίευσε το tweet και πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ που είσαι κομμάτι του. Είναι το κισμέτ. Ένας κύκλος έκλεισε».

Thank you for being a part of this. It’s kismet. Full circle 🥲 https://t.co/elXzYAkpYH

— The Weeknd (@theweeknd) January 3, 2022