Ο The Weeknd έχασε τη φωνή του στη σκηνή – Ακύρωσε τη συναυλία του

Λίγα μόνο τραγούδια μετά την έναρξη της δεύτερης από τις δύο sold-out συναυλίες του στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου, ο The Weeknd έχασε τη φωνή του και ακύρωσε την εμφάνισή του.

Ο The Weeknd βρισκόταν στη μέση του «Can’t Feel My Face» όταν έχασε τη φωνή του και σταμάτησε τη συναυλία. Αφού αποχώρησε, στη συνέχεια επέστρεψε στη σκηνή για να ενημερώσει προσωπικά το κοινό ότι η βραδιά δεν θα συνεχιστεί και να ζητήσει συγγνώμη.

«Δεν μπορώ να σας δώσω τη συναυλία που θέλω να σας δώσω. Θα φροντίσω να μην έχει κανείς πρόβλημα, να πάρετε πίσω τα χρήματά σας και θα κάνω μια συναυλία πολύ σύντομα για εσάς, αλλά ήθελα να βγω και να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη και όχι να το γράψω στο Twitter ή στο Instagram», είπε.

«Ήθελα να ξέρετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω αυτό που θέλω να σας δώσω. Ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ», συνέχισε.

Εμφανώς στεναχωρημένος, ο The Weeknd στεκόταν στη σκηνή ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε, πριν προσθέσει: «Ξέρετε πόσο πολύ με σκοτώνει αυτό. Σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Λίγο μετά τη διακοπή της συναυλίας, ο The Weeknd έκανε μια ανάρτηση στο Twitter στην οποία έγραψε: «Η φωνή μου χάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τραγουδιού και είμαι συντετριμμένος. Την ένιωσα να χάνεται και η καρδιά μου λύγισε» και υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει τη συναυλία σε νέα ημερομηνία.

.@TheWeeknd just lost his voice in the middle of a sold out show at SoFi Stadium. Came out and apologized and announced everyone would get their money back and left. pic.twitter.com/En7v16RbwV

— Kenny Holmes (@KHOLMESlive) September 4, 2022