Ο The Weeknd ετοιμάζει το νέο άλμπουμ του.

Την άνοιξη του 2018 ο Καναδός τραγουδιστής κυκλοφόρησε το EP «My Dear Melancholy,», με αφορμή την εμφάνισή του ως επικεφαλής στο περσινό φεστιβάλ «Coachella».

Παρά το γεγονός ότι διαδόθηκαν διάφορες θεωρίες ότι το EP αποτελούσε πιθανώς το πρώτο μέρος μιας τριλογίας, στην πράξη ο The Weeknd απείχε από τη δισκογραφία το διάστημα που ακολούθησε.

Μόνη εξαίρεση οι συμμετοχές του σε διάφορα μη προσωπικά projects, όπως το «Lost In The Fire» του Gesaffelstein και η συνάντηση με τη SZA και τον Travis Scott στο «Power Is Power».

Ο Abel Tesfaye, όπως είναι το αληθινό όνομα του 29χρονου καλλιτέχνη, επιβεβαίωσε με μία ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς για τη νέα δισκογραφική δουλειά του.

Το επόμενο άλμπουμ του είναι πιθανό να ονομαστεί «Chapter 6» (Κεφάλαιο 6).

Το σενάρια δημιουργήθηκαν όταν ο The Weeknd δημοσίευσε στο Instagram το φθινόπωρο του 2018 ένα ασπρόμαυρο γραφικό, το οποίο συνδυάζει σε ένα πρόσωπο όλες τις προηγούμενες καλλιτεχνικές φάσεις του και το αντίστοιχο παρουσιαστικό του.

«Μου αρέσει», έγραψε στη λεζάντα προσθέτοντας τον αριθμό έξι γραμμένο στα λατινικά (VI).

Την ίδια περίοδο έγραψε στο Twitter: «Κάποια κεφάλαια είναι μικρότερα από τα άλλα. Όχι όμως το επόμενο…»

Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ο The Weeknd είπε στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Τορόντο: «Θέλω να ξέρετε ότι τώρα που βρίσκομαι στο Τορόντο τις τελευταίες δύο ημέρες, νιώθω τόση έμπνευση που δεν είχα ποτέ εδώ και χρόνια. Πρέπει να σας το πω, το “Chapter 6” έρχεται σύντομα.»

some chapters are smaller than others. not this next one though…

— The Weeknd (@theweeknd) November 7, 2018