Ο The Weeknd ετοιμάζει νέα μουσική: «Έχω σίγουρα έμπνευση»

Ο The Weeknd ετοιμάζει τα επόμενα βήματά του.

Ο The Weeknd αποκάλυψε ότι έχει επιστρέψει στο στούντιο και έχει αρχίσει να γράφει ξανά μουσική, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του «Dawn FM».

Ο Καναδός τραγουδιστής ανέφερε σε μία νέα συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter ότι βρίσκεται σε μία περίοδο δημιουργικής έξαρσης, αφού δεν έχει επιβραδύνει σχεδόν καθόλου μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ του, τον Ιανουάριο του 2022.

«Έχω σίγουρα έμπνευση», δήλωσε ο The Weeknd όταν ρωτήθηκε αν ετοιμάζει νέο υλικό. «Ήμουν στο στούντιο», πρόσθεσε.

Ο The Weeknd γιόρτασε αυτό το Σαββατοκύριακο τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία του «Dawn FM» με ένα νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Is There Someone Else?» από το άλμπουμ.

Ωστόσο, δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης μιλώντας για το single του «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» για την ταινία «Avatar: The Way of Water» του James Cameron, το οποίο διεκδικεί μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

«Είναι ένα δώρο. Είναι μια ευλογία. Ο Jim (James Cameron) και (ο παραγωγός) Jon (Landau) και ο Simon (Franglen) – πραγματικά με έκαναν να νιώσω ότι ήμουν ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει αυτό το τραγούδι. Και ήταν ένα σημάδι», δήλωσε.

«Όταν ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ήμουν σε περιοδεία. Είδα την ταινία τον Ιούλιο. Ο Jon και εγώ ήμασταν στη Νέα Υόρκη την ίδια στιγμή και με κάλεσε σε μια ιδιωτική προβολή όπου μου παρουσίασε όλο το σύμπαν για το “Avatar” και για τις επόμενες ταινίες και εντυπωσιάστηκα», περιέγραψε.

«Και παρεμπιπτόντως, η παρουσίαση ήταν άψογη. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Και όταν μου έδειξε το “The Way of Water”, δεν μπορούσα να πιστέψω τι έβλεπα», συνέχισε.

«Ο James Cameron είναι πραγματικά κάποιος που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να μας δώσει την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Μέχρι το τέλος της ταινίας, είχα πάρει τόση έμπνευση που το τραγούδι γράφτηκε σχεδόν από μόνο του», πρόσθεσε.

Ο The Weeknd σημείωσε επίσης ότι αισθάνεται «σίγουρα διαφορετικά» για τα Βραβεία Όσκαρ σε σχέση με τα Βραβεία Grammy, στα οποία κάνει μποϊκοτάζ από τότε που δεν έλαβε ούτε μία υποψηφιότητα για το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ του «After Hours» (2020) και τα τραγούδια του, όπως το mega hit «Blinding Lights».

Παρόλο που ο The Weeknd δεν καταθέτει πλέον τις κυκλοφορίες του στα Grammy, κέρδισε ένα βραβείο για τη συμμετοχή του «Huricane» του Kanye West, το οποίο έλαβε τον τίτλο της Καλύτερης Rap Μελωδικής Ερμηνείας στη διοργάνωση του 2022.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το The Hollywood Reporter, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε διαλλακτικός και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για κάθε αναγνώριση που λαμβάνει στην καριέρα του.

«Και πάλι, είμαι απλά ευγνώμων. Κάθε είδους αναγνώριση, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Απλά χαίρομαι που είμαι μέσα στη συζήτηση», ανέφερε.