Ο The Weeknd κυκλοφορεί το video του «Echoes Of Silence» για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια του ομότιτλου mixtape

Το «Echoes Of Silence» είναι το τρίτο και τελευταίο mixtape της συλλογής «Trilogy».

Ο The Weeknd ετοίμασε ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο για το ομότιτλο τραγούδι του mixtape του «Echoes Of Silence» με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του, το 2011.

Σε σκηνοθεσία του Kurando Furuya και καλλιτεχνική διεύθυνση του γνωστού Ιάπωνα καλλιτέχνη Hajime Sorayama, το βίντεο αφηγείται την ιστορία δύο ρομπότ σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, τα ρομπότ χορεύουν και αλληλεπιδρούν, και μάλιστα συμμετέχουν σε μία σκηνή που παραπέμπει στη «Δημιουργίας του Αδάμ» από τον Μιχαήλ Άγγελο.

Εν τω μεταξύ, ο The Weeknd τραγουδά: «Μίλα μου, μωρό μου / Πες μου τι νιώθεις / Λες ότι δεν χρειάζεται να φύγεις / Μην προσποιείσαι ότι δεν ήξερες / Πώς θα κατέληγαν όλα αυτά; / Κορίτσι μου, το είδα στα μάτια σου / Και, μωρό μου, μπορώ να διαβάσω το μυαλό σου / Και οι προσδοκίες δεν ήταν στον ορίζοντα».

Παράλληλα, δημοσιεύεται για πρώτη φορά στις ψηφιακές πλατφόρμες ολόκληρο το mixtape «Echoes Of Silence», το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Δεκεμβρίου 2011.

Τους προηγούμενους μήνες, ο The Weeknd δημοσίευσε στις ψηφιακές πλατφόρμες για πρώτη φορά τα mixtapes το «House Of Balloons» και το «Thursday», τα οποία συνθέτουν μαζί με το «Echoes Of Silence» την περίφημη συλλογή «Trilogy».

«Για τη δέκατη επέτειο του “Echoes Of Silence” ο θρύλος Hajime Sorayama έφερε τα ρομπότ του στη ζωή για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας το τραγούδι μου ως επίσημη μουσική επένδυση», έγραψε ο The Weeknd σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ορίστε ένα δώρο για τους παλιούς θαυμαστές. Καλές γιορτές σε όλους. Την επόμενη φορά που θα σας δω… θα είναι την αυγή», πρόσθεσε ο αστέρας της μουσικής, αναφερόμενος στο νέο άλμπουμ του με τον φημολογούμενο τίτλο «The Dawn».

Ενώ η αναμονή για το νέο άλμπουμ του συνεχίζεται, ο The Weeknd εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα παραγωγικός και μόνο την τελευταία εβδομάδα συμμετείχε στο νέο single «Tears In The Club» της FKA twigs και σε ένα μεταθανάτιο τραγούδι της Aaliyah με τίτλο «Poison».

Είχαν προηγηθεί οι συνεργασίες του με τον Post Malone στο «One Right Now» και με τους Swedish House Mafia στο «Moth To A Flame», αλλά και το δικό του νέο τραγούδι «Take My Breath», το πρώτο single από το επόμενο άλμπουμ του μετά το «After Hours» του 2020.

Ακούστε το mixtape «Echoes Of Silence» στο Spotify: