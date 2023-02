The Weeknd: Το «Earned It» είναι το πέμπτο τραγούδι του που γίνεται διαμαντένιο

Ο The Weeknd είναι μόλις ο τέταρτος καλλιτέχνης που έχει στο ενεργητικό τουλάχιστον πέντε διαμαντένια τραγούδια.

Διαμαντένιο έγινε στις ΗΠΑ το τραγούδι «Earned It» του The Weeknd από την ταινία «Fifty Shades Of Grey» (Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι).

Αυτό είναι συγκεκριμένα το πέμπτο single του The Weeknd που γίνεται διαμαντένιο, με το «Earned It» να ακολουθεί τα βήματα του «The Hills», του «Starboy» με τους Daft Punk, του «Blinding Lights» και του «Can’t Feel My Face».

Ο The Weeknd γράφει παράλληλα ιστορία, καθώς γίνεται μόλις ο τέταρτος καλλιτέχνης που έχει στο ενεργητικό τουλάχιστον πέντε διαμαντένια τραγούδια στις ΗΠΑ.

Το «Earned It» αποθεώθηκε από τους κριτικούς όταν κυκλοφόρησε και έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, αποτελώντας το πρώτο single του The Weeknd που εμφανίστηκε στο Top 5 του chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Earned It» έλαβε μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και κέρδισε το βραβείο Καλύτερη R&B Ερμηνεία στα 58α Βραβεία Grammy, όπου ήταν επίσης υποψήφιο για το Καλύτερο R&B Τραγούδι και το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικοακουστικά Μέσα.

Το «Earned It» αποτελούσε μέρος του πλατινένιου soundtrack της ταινίας «Fifty Shades Of Grey», ενώ μία εναλλακτική εκδοχή του single, με μια νέα ελαφρώς μεγαλύτερη εισαγωγή, συμπεριλήφθηκε αργότερα στο έξι φορές πλατινένιο άλμπουμ «Beauty Behind The Madness» (2015) του The Weeknd.

Η δημοτικότητα του τραγουδιού εκτόξευσε το soundtrack του «Fifty Shades Of Grey», το οποίο περιείχε επίσης επιτυχημένα singles όπως το «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding.

Το μουσικό βίντεο για το «Earned It» του The Weeknd επιμελήθηκε η σκηνοθέτρια της ταινίας, Sam Taylor-Johnson. Στο βίντεο εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Fifty Shades», Dakota Johnson και έχει το ίδιο θέμα BDSM.

Ο The Weeknd συμμετείχε στη δημιουργία μουσικής για την ταινία «Fifty Shades Of Grey» από πολύ νωρίς.

Ο Tom Mackay, μάνατζερ στη Republic Records, είχε εξηγήσει παλαιότερα: «Δούλεψε σε μια σειρά από τραγούδια για διάφορες σκηνές. Κάποια ταίριαζαν και κάποια όχι, αλλά εκείνος απλά συνέχιζε και συνέχιζε και συνέχιζε και συνέχιζε. Στο τέλος, έγραψε το “Earned It” και είναι το μεγαλύτερο τραγούδι της καριέρας του μέχρι σήμερα. Είναι το μόνο τραγούδι που ακούγεται δύο φορές στην ταινία».

Η Sam Taylor-Johnson είχε δηλώσει ότι η φωνή του The Weeknd σαγηνεύει αμέσως, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην ταινία. Ο τραγουδιστής συμφώνησε λέγοντας ότι η ταινία και η μουσική του είναι σαν «ένα ταίρι φτιαγμένο στον ουρανό».