Το νέο άλμπουμ του The Weeknd είναι εμπνευσμένο από δύο επιτυχίες της Britney Spears

Ο The Weeknd αποκαλύπτει τους καλλιτέχνες που ενέπνευσαν το νέο άλμπουμ του.

Ο The Weeknd εμπνέεται από την Britney Spears για την επόμενη δισκογραφική δουλειά του.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης 11 Αυγούστου της ραδιοφωνικής εκπομπής του «Memento Mori» στο Apple Music 1, ο The Weeknd έπαιξε το «Everytime» και το «Toxic» από το άλμπουμ «In The Zone» της Britney Spears που κυκλοφόρησε το 2003.

Σύμφωνα με την περιγραφή του νέου επεισοδίου, ο The Weeknd παρουσίασε μία μίξη μουσικής με τραγούδια που εμπνέουν τη νέα περίοδο της καριέρας του με τίτλο «Dawn».

Εκτός από τα τραγούδια της Britney Spears, ο Καναδός καλλιτέχνες έπαιξε επίσης δύο τραγούδια του Nas, το «Star Wars» και το «Thief’s Theme», καθώς και κομμάτια των Swedish House Mafia, του Kid Cudi, του Kanye West και του Tyler, the Creator.

Το άλμπουμ «In The Zone» της Britney Spears περιέχει παρόμοιες ηλεκτρονικά διανθισμένες dance-pop αποχρώσεις με την disco παραγωγή του τελευταίου single του The Weeknd με τίτλο «Take My Breath», το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη της ηχητικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει το νέο άλμπουμ του.

Στο επεισόδιο του «Memento Mori» ο The Weeknd ανακοίνωσε ότι έχει σχεδόν τελειώσει με την προετοιμασία του διαδόχου του «After Hours» του 2020.

«Το άλμπουμ είναι σχεδόν έτοιμο. Απλά κάνω κάποιες τελικές διορθώσεις, κάποιες σημειώσεις για τη μίξη, πρόσθετα φωνητικά», είπε στο κοινό.

Μιλώντας πρόσφατα στο «GQ» ο The Weeknd δήλωσε ότι η επόμενη δισκογραφική δουλειά του, που αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, είναι «το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω».