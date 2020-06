Ο The Weeknd δωρίζει 1 εκατομμύριο δολάρια για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο The Weeknd στηρίζει έμπρακτα την περιοχή στην οποία μεγάλωσε, το Scarborough στο Τορόντο του Καναδά.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης προχώρησε σε δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων στο Δίκτυο Υγείας του Scarborough (SHN) για να συμβάλλει στις προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19.

«Μεγάλωσα στο Scarborough και ένιωσα ότι ήταν σημαντικό να προσφέρω κατά τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών αυτής της πανδημίας στην κοινότητα που με μεγάλωσε», δήλωσε ο The Weeknd.

Χάρη στη δωρεά του Abel, το Έκτακτο Ταμείο του SHN για τον COVID-19 διαθέτει περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

«Η ζωντανή και ποικιλόμορφη κοινότητά μας αντιπροσωπεύει τους καλύτερους του Καναδά και είμαστε τυχεροί που έχουμε πρεσβευτές όπως τον The Weeknd», ανέφερε η Elizabeth Buller, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Δικτύου Υγείας του Scarborough.

«Αυτό το δώρο θα βοηθήσει τα κοινοτικά νοσοκομεία μας να συνεχίσουν να παρέχουν εξαιρετική φροντίδα στους ανθρώπους του Scarborough στον απόηχο του COVID-19 και δείχνει στο θαρραλέο προσωπικό και τους γιατρούς μας ότι η αποφασιστικής σημασίας δουλειά τους δεν περνά απαρατήρητη ή χωρίς να εκτιμηθεί», πρόσθεσε.

Consider joining @TheWeeknd with a gift to @SHNCares! Your support will help our hospitals address urgent needs, continue to create innovative and inclusive care, and put us on the path to shaping the future of #healthcare for #ScarbTO: https://t.co/8IX9rmN2PS #XOtoScarborough

