Ο The Weeknd συμπράττει με την Doja Cat για το remix του «In Your Eyes»

Το «In Your Eyes» αποκτά νέα πνοή καθώς ο The Weeknd ενώνει δυνάμεις με την Doja Cat.

Ο The Weeknd συμπράττει με την Doja Cat για το remix του τραγουδιού του «In Your Eyes» από το νέο άλμπουμ του «After Hours».

Το «After Hours» κυκλοφόρησε από τις XO και Republic Records / Universal Music στα τέλη Μαρτίου και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard 2000. Το άλμπουμ παρέμεινε μάλιστα για τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του συγκεκριμένου chart, μία επίδοση που δεν έχει πραγματοποιήσει καμία άλλη κυκλοφορία για το 2020.

Συνολικά η νέα δισκογραφική δουλειά του The Weeknd έχει αντικρίσει την κορυφή σε 20 χώρες του πλανήτη, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία.

Το «In Your Eyes» είναι το νεότερο single που καλείται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των τραγουδιών του «After Hours» μετά το πλατινένιο «Blinding Lights», το οποίο έχει κυριαρχήσει στην πρώτη θέση των charts σε 34 διαφορετικές χώρες.

Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, όπου το «Blinding Lights» έχει βρεθεί στο Νο. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI, ενώ παρόμοια επιτυχία έχει γνωρίσει το τραγούδι και στα ελληνικά ραδιόφωνα: Έχει ανέβει μέχρι το Νο. 3 του Διεθνούς Airplay Chart και διατηρείται σταθερά στο Top 20.

Τη σκυτάλη έχει πάρει εδώ και λίγο καιρό το μελωδικό «In Your Eyes», το οποίο αποκτά τώρα νέα πνοή με τη συμμετοχή της Doja Cat.

Η τάχιστα ανερχόμενη τραγουδίστρια και ράπερ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τραγούδια όπως τα «Juicy» σε συνεργασία με τον Tyga, «Boss Bitch» (για το soundtrack της ταινίας «Birds of Prey»), «Candy», «Like That» και «Rules».

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της μέχρι σήμερα είναι αναμφίβολα το «Say So», το οποίο αναρριχήθηκε πρόσφατα στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 χάρη σε ένα νέο remix σε συνεργασία με τη Nicki Minaj.

Ο The Weeknd εμπιστεύεται το ταλέντο της Doja Cat και τη βοηθά να παγιώσει τη θέση της ως ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στη μουσική βιομηχανία αυτή τη στιγμή.

Το «In Your Eyes» έχει αποκτήσει ήδη δύο διαφορετικά remixes από τους Chromatics (το οποίο συμπεριλήφθηκε στην deluxe έκδοση του «After Hours») και τους Major Lazer αντίστοιχα.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του remix για το «In Your Eyes» ο The Weeknd ανακοινώνει ότι λόγω της πανδημίας, αναβάλλει για το καλοκαίρι 2021 την έναρξης της περιοδείας του «The After Hours Tour».

«Θα τα πούμε όταν είναι ασφαλές», σημείωσε ο Καναδός καλλιτέχνης.