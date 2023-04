Ο The Weeknd δίνει «μία γεύση» από το soundtrack του «The Idol»

Ο The Weeknd έδωσε στους θαυμαστές του «απλά μία γεύση» από τη μουσική που έχει ετοιμάσει για την επερχόμενη σειρά «The Idol» του HBO, στην οποία πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή.

Την Τετάρτη 12 Απριλίου, ο The Weeknd δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο διάρκειας 17 δευτερολέπτων στο οποίο ο ίδιος και ο παραγωγός Mike Dean βρίσκονται στο στούντιο και επιβλέπουν μία ορχήστρα που παίζει μία μαγευτικά όμορφη σύνθεση.

«“The Idol Vol. 1”. Έρχεται σύντομα (“Double Fantasy” & “Jealous Guy”, απλά μία γεύση)», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι έχει ηχογραφήσει μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Jealous Guy» του John Lennon που κυκλοφόρησε το 1971.

Διαφήμιση

Αφού ο The Weeknd προετοίμαζε εδώ και πολλούς μήνες το έδαφος για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά που έχει δημιουργήσει μαζί με τον εμπνευστή του «Euphoria», Sam Levinson, την Πέμπτη 13 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι το «The Idol» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο.

Ο The Weeknd υποδύεται στο «The Idol» τον Tedros, τον ηγέτη μίας σύγχρονης αίρεσης και τον έρωτα της pop star Jocelyn, την οποία υποδύεται η Lily-Rose Depp

Στη σειρά πρωταγωνιστεί και ο Mike Dean, μαζί με την Jennie των BLACKPINK, τον Troye Sivan, τον Moses Sumney, τον Dan Levy, τον Hari Nef και πολλούς άλλους.

THE IDOL VOL. 1 💿 coming soon (double fantasy & jealous guy just a taste) pic.twitter.com/1dPY0bMntO

Ο The Weeknd και ο Mike Dean έχουν δουλέψει μαζί σε πολλά νέα τραγούδια το τελευταίο διάστημα.

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Απριλίου, ο Καναδός τραγουδιστής έκανε μία ζωντανή μετάδοση στο Instagram για να δώσει μία πρόγευση από όσα ετοιμάζουν στο στούντιο και οι θαυμαστές άκουσαν μία απροσδόκητη, αλλά πολύ γνώριμη φωνή σε ένα από τα τραγούδια.

Ο Future ακούγεται να ραπάρει πάνω από τον ήχο ενός συνθεσάιζερ, ενώ στο τέλος του βίντεο ακούγεται και η φωνή του The Weeknd.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο The Weeknd δημοσίευσε επίσης στις ιστορίες του λογαριασμού στο Instagram μία θολή εικόνα του Mike Dean να παίζει συνθεσάιζερ και πρόσθεσε ένα emoji που δείχνει μία έρημο και ένα ερωτηματικό.

Οι θαυμαστές του άρχισαν ηνα κάνουν εικασίες ότι The Weeknd θα κάνει μία εμφάνιση στο μουσικό φεστιβάλ Coachella, που διεξάγεται στην έρημο της Καλιφόρνια και ξεκινά στις 14 Απριλίου, μετά την περσινή συμμετοχή στο φεστιβάλ ως επικεφαλής μαζί με τους Swedish House Mafia.

Ο The Weeknd ανάρτησε τα ίδια emojis στο Twitter και αργότερα αναδημοσίευσε το tweet ενός θαυμαστή του που ισχυριζόταν ότι ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί φέτος στο Coachella.

THE WEEKND WILL PERFORM AT COACHELLA THIS YEAR 🏜️@theweeknd 👑 pic.twitter.com/WipawIUaRF

— мαηєℓ メ𝑜 ❀★ (@abelstargirllll) April 12, 2023